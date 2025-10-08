31 perce
Már sokan látták Nyíregyházán a ragadozót: van okunk a félelemre?
A bejegyzés szerint már kotorékot is készített. Egy róka kószált Nyíregyházán.
A Nyíregyen hallottam elnevezésű Facebook csoportban tették közzé, hogy a napokban egy rókát láttak Nyíregyházán, a sóstógyógyfürdői Csongor és Szamos utca környékén. „Szeretnénk jelezni, hogy a Csongor és a Szamos utca közötti kertekben, földeken, lakott területen belül járkál egy róka" – írték meg a csoportban.
Ezen a környéken kószált a róka!
Sajnos már kotorékot is készített. Mi is állatbarátok vagyunk, de úgy vélem, hogy a leendő tavaszi Vuk családnak nem az emberek között lenne az élhető hely - olvasható még a bejegyzésben, amihez jó pár komment is érkezett.
Nem ő jött az emberek közé, mi vettük el az élőhelyüket. Minden éremnek két oldala van
– így az egyik kommentelő.
Nem kell megijedni, most van a rókavakcinázás veszettség ellen! De kár volt a posztért, felhívni a vadászok figyelmét, hogy lőjék ki szegény rókát!
– jött egy másik hozzászólás.
Felénk is vannak rókák! Mi a baj vele? Bennünket nem zavar. Vannak még nyulak, fácánok, sőt még szarvas is!
– fogalmazott egy másik hozzászóló.
Ebzárlat és legeltetési tilalom lépett életbe
Mint azt megírtuk, elkezdődik a rókák veszettség elleni immunizálása, a települések külterületén csalétek vakcinát szórnak ki. Annak érdekében, hogy a rókák megfelelő arányban vegyék fel a vakcinát, október 4-e és 24-e közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el. Az ebzárlat ideje alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát úgy kell tartani, hogy azok otthon ki ne szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak. A vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon vezetve és szájkosárral tartózkodhatnak.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
- a vadászebek,
- a fegyveres erők és fegyveres testületek kutyái,
- a katasztrófa-mentő ebek,
- a segítő és terápiás kutyák, valamint látássérült embereket vezető ebek a rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
A főosztály közleményét több önkormányzat is megosztotta honlapján és közösségi oldalán, amelyben az olvasható, hogy az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
Olyan kommandós akció volt Szabolcsban, hogy ingyen mozizott az utca! Fogták és vitték a milliós bűnözőket – videó
Teljes sokk: a máriapócsi gyilkosság alól felmentették, aztán brutálisan megölhetett egy nőt – videóval
A vénasszonyok nyara még tart, de már a front is kopogtat – mutatjuk, mire számíthatunk!