Már sokan látták Nyíregyházán a ragadozót: van okunk a félelemre?

A Nyíregyen hallottam elnevezésű Facebook csoportban tették közzé, hogy a napokban egy rókát láttak Nyíregyházán, a sóstógyógyfürdői Csongor és Szamos utca környékén. „Szeretnénk jelezni, hogy a Csongor és a Szamos utca közötti kertekben, földeken, lakott területen belül járkál egy róka" – írték meg a csoportban.

A bejegyzés szerint a róka már kotorékot is készített

Fotó: Facebook/Nyíregyen hallottam

Ezen a környéken kószált a róka!

Sajnos már kotorékot is készített. Mi is állatbarátok vagyunk, de úgy vélem, hogy a leendő tavaszi Vuk családnak nem az emberek között lenne az élhető hely - olvasható még a bejegyzésben, amihez jó pár komment is érkezett.

Nem ő jött az emberek közé, mi vettük el az élőhelyüket. Minden éremnek két oldala van

– így az egyik kommentelő.

Nem kell megijedni, most van a rókavakcinázás veszettség ellen! De kár volt a posztért, felhívni a vadászok figyelmét, hogy lőjék ki szegény rókát!

– jött egy másik hozzászólás.

Felénk is vannak rókák! Mi a baj vele? Bennünket nem zavar. Vannak még nyulak, fácánok, sőt még szarvas is!

– fogalmazott egy másik hozzászóló.