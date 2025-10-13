2 órája
Miért ballal fogott kezet a 92 éves törzsvendéggel?
Érdekes előadás hangzott el. Rókahegyi Görög Esték a nyíregyháza-rókahegyi görögkatolikus templomban, minden hónap első keddjén.
– Október első kedd estéjén – mint ahogy 7 éve minden hónap első keddjén – a megszokottnál kicsit kevesebben gyűltünk össze a Rókahegyi Görög Esték előadására. Ám ilyen interaktív talán még egyik este sem volt. Mivel az idei évben a közösségekről hallottunk, ezen az estén a cserkészekről volt rendkívül tartalmas, érdekfeszítő beszámoló. Ilyés Gábor tanár úr tartotta, aki maga is cserkész. Sok-sok régi fotóval illusztrált, fantasztikus ismeretanyaggal, képekkel megtöltött előadásából megismerhettük a cserkészet történetét a kezdetektől napjainkig – kezdte beszámolóját dr. Obbágy Veronika.
Rókahegyi Görög Esték: megelevenedett a cserkészet históriája
– Előadását a házigazdával és kézfogással a legidősebb, 92 éves állandó résztvevővel kezdte, melynek mély tartalma van: bal kézzel fognak kezet, mert az van szívünkhöz a legközelebb, közben a jobb kezet „eskü tartásban” felemelik és ezen 3 ujjat nyújtva (Isten, haza, embertárs jelképeként), kettőt lehajtva (az egyik az erős, és segíti a gyengét) tartanak. A mozgalom 1907-ben indult Angliában, ahol Robert Baden-Powell, egy katonatiszt összeszedte azokat a fiúkat, akik „elevenebbek” voltak az átlagnál, ma úgy mondanánk, „nehezen kezelhetők”, és elvitte őket egy szigetre, ahol mindent maguknak kellett elkészíteni. A szálláshelyet, az ételt, ahol a természetközeliség és a munka öröme jó irányban megváltoztatta őket. Később felesége, Olave Baden-Powell ugyanígy lányoknak is szervezett hasonló táborokat, majd ezt 10 pontos cserkésztörvénnyel erősítették meg.
Magyarországon Králik László volt, aki magyarra lefordította Robert Baden-Powell jegyzeteit, a törvényeket és megszervezte az első cserkészcsapatot Nagybecskereken 1909-1910-ben. Ő volt, aki cserkészeknek nevezte el őket. Erről a mozgalomról 1913-ban a Nyírvidék elnevezésű folyóirat is beszámolt. Vármegyénkben az első a 88. sz. Szabolcs cserkészcsapat az Evangélikus gimnáziumban szerveződött 1913-1914-ben Kozák István vezetésével. Ezt aztán 2-3 évente újabb és újabb csapatok létrejötte követte a Polgári Fiúiskolában, a Kir. Kat. Gimnáziumban (itt Kralovánszki Ernő volt a szervező), az Iparostanoncoknál (köztük sok fúvós hangszeren játszó fiú volt, városi rendezvényeken gyakran ők játszottak) és a többi elemi iskolában és gimnáziumban. Lánycsapatok 1925-ben létesültek, melynek fő zászlóvivője Dienes Margit volt. Az egyik ilyen csapat a Leányárvaházban alakult, ahol pl. színielőadásokat, „árvák karácsonyát” rendeztek. Mindkét nemnél egyenruhát viseltek, melynek mondanivalója volt: ahol az ingeken a liliom a tisztaság jelképe volt, a fiúk kalapján az árvalányhaj pedig Trianonra, árvaságunkra utalt. Fontosak voltak a nyári táborok, ahol a természetben önellátást, fegyelmet, társaik segítését, a cserkésztörvények betartását megtanulták.
A cserkészek a mai napig sokféle tevékenységet végeznek: például a hősi sírok gondozása, az ünnepségeken segítő, szervezői részvétel. Sok fiú és lány írt naplót. Érdekességképpen megemlítette az előadó az egyik 1938-as naplóban felfedezett nevet, aki „segédőrsvezetőként” van feltüntetve: Rameshofer Ferenc, aki névváltoztatás után Zenthe Ferenc lett (a „Tenkes kapitánya”). Hatalmas esemény volt 1933-ban a Jamboree, a cserkészek világtalálkozója, amit Magyarország szervezhetett. A megnyitón ott volt Horthy Miklós és Magyarország miniszter-elnöke, egyben első számú főcserkésze, gróf Teleki Pál is. Az előadásból azt is megtudhattuk, hogy vármegyénk első számú főcserkésze báró Buttler Sándor volt, akinek sírjához rendszeresen és nagy tisztelettel ellátogatnak az „utódok”.
– Sajnos, a szocialista időkben betiltották a cserkészetet, az ideológia kivételével sok mindent átvettek a kisdobos és úttörőcsapatok. Ma újra vannak cserkészcsapatok, bár létszámuk jóval kevesebb, mint a kezdetekben. Vármegyénkben az újraszervezésben nagy szerepe volt Kardos Istvánnak, akinek a sírját a fiúcserkészek tették rendbe.
Ilyés Gábor előadásának bizonyítványába csillagos ötös került.
