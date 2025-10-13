Miért ballal fogott kezet a 92 éves törzsvendéggel?



– Október első kedd estéjén – mint ahogy 7 éve minden hónap első keddjén – a megszokottnál kicsit kevesebben gyűltünk össze a Rókahegyi Görög Esték előadására. Ám ilyen interaktív talán még egyik este sem volt. Mivel az idei évben a közösségekről hallottunk, ezen az estén a cserkészekről volt rendkívül tartalmas, érdekfeszítő beszámoló. Ilyés Gábor tanár úr tartotta, aki maga is cserkész. Sok-sok régi fotóval illusztrált, fantasztikus ismeretanyaggal, képekkel megtöltött előadásából megismerhettük a cserkészet történetét a kezdetektől napjainkig – kezdte beszámolóját dr. Obbágy Veronika.

Rókahegyi Görög Esték Ilyés Gáborral Fotó: dr. Obbágy Veronika



Rókahegyi Görög Esték: megelevenedett a cserkészet históriája

– Előadását a házigazdával és kézfogással a legidősebb, 92 éves állandó résztvevővel kezdte, melynek mély tartalma van: bal kézzel fognak kezet, mert az van szívünkhöz a legközelebb, közben a jobb kezet „eskü tartásban” felemelik és ezen 3 ujjat nyújtva (Isten, haza, embertárs jelképeként), kettőt lehajtva (az egyik az erős, és segíti a gyengét) tartanak. A mozgalom 1907-ben indult Angliában, ahol Robert Baden-Powell, egy katonatiszt összeszedte azokat a fiúkat, akik „elevenebbek” voltak az átlagnál, ma úgy mondanánk, „nehezen kezelhetők”, és elvitte őket egy szigetre, ahol mindent maguknak kellett elkészíteni. A szálláshelyet, az ételt, ahol a természetközeliség és a munka öröme jó irányban megváltoztatta őket. Később felesége, Olave Baden-Powell ugyanígy lányoknak is szervezett hasonló táborokat, majd ezt 10 pontos cserkésztörvénnyel erősítették meg.