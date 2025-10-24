1 órája
Elege lett abból, ami Nyíregyházán folyik – már aláírást gyűjtene
„Meguntam!” – írta egy hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Bejegyzése meglepően sok támogatást kapott.
Ki kéne tiltani a rollereseket?
Forrás: illusztráció / Google Maps
„Szeretném kérni a segítségeteket azzal kapcsolatban, hogy hova és kinek kell jelezni, ha szeretném elérni, hogy egy bizonyos utcára ne lehessen sem rollerrel, sem biciklivel behajtani?” – tette fel a kérdést a hölgy, majd így folytatta.
Rolleres bajok
„Meguntam… A Dózsa György utcán dolgozom, és nap mint nap látom, milyen sebességgel, mennyire felelőtlenül közlekednek itt biciklivel és rollerrel. A múlt héten engem szó szerint elütött egy biciklis, ma pedig a férjemnek ment neki egy rolleres, amikor kilépett az irodámból. Ma ráadásul szemtanúja voltam, ahogy a Sütiszalonból kilépő hölgyet majdnem elgázolta egy rolleres – csak a szerencséjén múlt, hogy el tudott ugrani. A férjemnek már kilépni sem volt ideje, úgy mentek neki az ajtóban. Közvetlenül az üzletek előtt száguldoznak! Ha kell, aláírást gyűjtök az ügy érdekében. Valószínűleg sokan egyetértenek majd velem – gyanítom, az egész utca, aki itt lakik és dolgozik. Csak azt nem tudom, milyen irányba induljak el ezzel a problémával. Ha valaki már intézett hasonlót, kérem, jelezze! Nagyon köszönöm!”
A poszt alá több támogató hozzászólás is érkezett
„Engem tegnap ütött el egy rolleres kislány a Színház utcájában, a járdán! Fékezés nélkül, legalább harminccal belém jött hátulról. Elestem, bevertem mindent, ő pedig tovább repesztett, csak annyit kiabált vissza, hogy ‘elnézést’. A barátnőm kapart fel a betonról. Én is támogatnám ezt az ötletet! Épp a gyerekekért mentünk a színházhoz – mi lett volna, ha őket ütik el? Nagyon sokan felelőtlenül használják ezeket a rollereket. Persze, vannak kivételek.” – írta egy másik hölgy.
Mások gyakorlati tanácsokat is adtak:
„Az út kezelőjéhez tudsz ez ügyben fordulni – nem tudom, pontosan kihez tartozik, az önkormányzathoz vagy a közútkezelőhöz. Nekik van joguk arra, hogy bizonyos járműveket kitiltsanak egy adott útszakaszról. Más kérdés, hogy a kitiltottak jogorvoslattal élhetnek.” – jegyezte meg egy kommentelő.
