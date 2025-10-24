Elege lett abból, ami Nyíregyházán folyik – már aláírást gyűjtene

„Szeretném kérni a segítségeteket azzal kapcsolatban, hogy hova és kinek kell jelezni, ha szeretném elérni, hogy egy bizonyos utcára ne lehessen sem rollerrel, sem biciklivel behajtani?” – tette fel a kérdést a hölgy, majd így folytatta.

Rolleres bajok

„Meguntam… A Dózsa György utcán dolgozom, és nap mint nap látom, milyen sebességgel, mennyire felelőtlenül közlekednek itt biciklivel és rollerrel. A múlt héten engem szó szerint elütött egy biciklis, ma pedig a férjemnek ment neki egy rolleres, amikor kilépett az irodámból. Ma ráadásul szemtanúja voltam, ahogy a Sütiszalonból kilépő hölgyet majdnem elgázolta egy rolleres – csak a szerencséjén múlt, hogy el tudott ugrani. A férjemnek már kilépni sem volt ideje, úgy mentek neki az ajtóban. Közvetlenül az üzletek előtt száguldoznak! Ha kell, aláírást gyűjtök az ügy érdekében. Valószínűleg sokan egyetértenek majd velem – gyanítom, az egész utca, aki itt lakik és dolgozik. Csak azt nem tudom, milyen irányba induljak el ezzel a problémával. Ha valaki már intézett hasonlót, kérem, jelezze! Nagyon köszönöm!”

Rolleres balesetek képekben: