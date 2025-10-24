október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pofátlan rolleresek

1 órája

Elege lett abból, ami Nyíregyházán folyik – már aláírást gyűjtene

Címkék#poszt#hölgy#Dózsa György utca

„Meguntam!” – írta egy hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. Bejegyzése meglepően sok támogatást kapott.

Elege lett abból, ami Nyíregyházán folyik – már aláírást gyűjtene

Ki kéne tiltani a rollereseket?

Forrás: illusztráció / Google Maps

„Szeretném kérni a segítségeteket azzal kapcsolatban, hogy hova és kinek kell jelezni, ha szeretném elérni, hogy egy bizonyos utcára ne lehessen sem rollerrel, sem biciklivel behajtani?” – tette fel a kérdést a hölgy, majd így folytatta.

Rolleres bajok

„Meguntam… A Dózsa György utcán dolgozom, és nap mint nap látom, milyen sebességgel, mennyire felelőtlenül közlekednek itt biciklivel és rollerrel. A múlt héten engem szó szerint elütött egy biciklis, ma pedig a férjemnek ment neki egy rolleres, amikor kilépett az irodámból. Ma ráadásul szemtanúja voltam, ahogy a Sütiszalonból kilépő hölgyet majdnem elgázolta egy rolleres – csak a szerencséjén múlt, hogy el tudott ugrani. A férjemnek már kilépni sem volt ideje, úgy mentek neki az ajtóban. Közvetlenül az üzletek előtt száguldoznak! Ha kell, aláírást gyűjtök az ügy érdekében. Valószínűleg sokan egyetértenek majd velem – gyanítom, az egész utca, aki itt lakik és dolgozik. Csak azt nem tudom, milyen irányba induljak el ezzel a problémával. Ha valaki már intézett hasonlót, kérem, jelezze! Nagyon köszönöm!”

Rolleres balesetek képekben:

Rolleres baleset Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Rolleres baleset a Vasvári Pál utcán

Fotók: Bordás Béla

Rolleres baleset Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Rolleres baleset Nyíregyházán!

Fotók: Bordás Béla

Rolleres baleset az Ószőlő utcán

Fotók: Bordás Béla

A poszt alá több támogató hozzászólás is érkezett

„Engem tegnap ütött el egy rolleres kislány a Színház utcájában, a járdán! Fékezés nélkül, legalább harminccal belém jött hátulról. Elestem, bevertem mindent, ő pedig tovább repesztett, csak annyit kiabált vissza, hogy ‘elnézést’. A barátnőm kapart fel a betonról. Én is támogatnám ezt az ötletet! Épp a gyerekekért mentünk a színházhoz – mi lett volna, ha őket ütik el? Nagyon sokan felelőtlenül használják ezeket a rollereket. Persze, vannak kivételek.” – írta egy másik hölgy.

Mások gyakorlati tanácsokat is adtak:

„Az út kezelőjéhez tudsz ez ügyben fordulni – nem tudom, pontosan kihez tartozik, az önkormányzathoz vagy a közútkezelőhöz. Nekik van joguk arra, hogy bizonyos járműveket kitiltsanak egy adott útszakaszról. Más kérdés, hogy a kitiltottak jogorvoslattal élhetnek.” – jegyezte meg egy kommentelő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu