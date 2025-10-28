Így halt meg majdnem egy gyerek Nyíregyházán!

„Kedves kerékpározó, de főleg elektromos rollerező felnőttek és gyerekek – kezdte posztját a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban egy férfi. – Hány balesetnek kell még történnie, hogy végre észbe kapjunk, és körültekintően közlekedjünk, még akkor is, ha elsőbbségünk van?!

Hány rolleres balesetnek kell még történni?

A mai napon, hatalmas szerencsének köszönhetően, nem vágta oldalba nagy sebességgel egy rollerező kamasz az autómat. Gondoljunk már bele, mi lett volna, ha nem lassan gurulok ki! A gyerek akkorát repült volna, hogy talán túl sem éli – vagy ha igen, súlyosan megsérül –, én pedig mehetnék a börtönbe, miközben nekem is van családom, akiről gondoskodnom kell.

A kocsival vele párhuzamosan haladva kiszóltam neki, hogy lassítson, főleg a járdán, de olyan gyorsan ment, hogy alig értem utol. Ráadásul telefonozott közben, teljesen kizárva a külvilágot.

Értem, hogy az autóvezetőknek is figyelniük kell – ez mindenkire vonatkozik –, de van egy pont, ahol már mindegy, milyen óvatos a sofőr: csak a vak szerencse segít. Ha nem is mindenki van tisztában a KRESZ-szel, legalább próbáljunk meg odafigyelni egymásra.

A kerékpár és a roller túl gyors a járdán való közlekedéshez, és az ember nem tud mindig olyan gyorsan reagálni, mint ahogy ezek a járművek a semmiből felbukkannak. Rutinos sofőr vagyok, sok kilométer van mögöttem, és azok közé tartozom, akik minden zebránál belassítanak – főleg, ha nem belátható. Száguldozni sem szoktam, de ez most nekem is sok volt. Nem szoktam Facebookra írogatni, de amikor kiszálltam az autóból, szó szerint remegett a kezem-lábam, mert belegondoltam, hogy ez nagyon másképp is végződhetett volna...”

Egy kommentelő így reagált:

„Teljesen igazad van! Amikor a sétálón járunk Nyíregyen, a 7 éves kisfiamat majdnem mindig telibe verik a rolleresek. A kórházig is félelemmel megyünk végig. Nagyon utálom őket – az is barom volt, aki ezt kitalálta a buta embereknek. Be kellene tiltani!”