október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

2 órája

Csak egy kérése van Sanyinak, a hajléktalannak, aki takarítja a várost: kapjon egy seprűnyelet!

Címkék#Nyíregyháza#város#seprűnyél

A nyíregyháziaknak be sem kell már mutatni, ki az a Sanyi: korábban már mi is írtunk róla, ő az, aki régóta hajléktalan, de ingyen takarítja Nyíregyháza utcáit. Most egy kéréssel fordult a város lakóihoz, amit a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-oldalon tolmácsolt egy hölgy.

Nagy Zoltán
Csak egy kérése van Sanyinak, a hajléktalannak, aki takarítja a várost: kapjon egy seprűnyelet!

Sanyi kéréssel állt elő - ki tud segíteni neki?

Forrás: KM-archív

„Sziasztok! Aki ismeri vagy szokta látni Sanyit, aki mindig takarítja az utcákat – ma segítséget kért tőlem. Aki tud, segítsen neki egy seprűnyéllel, mert eltört a régi. Előre is köszöni, nagyon hálás lenne érte. (Mielőtt bárki kérdezné: azért nem tudtam segíteni, mert egy forint sem volt nálam.) Aki előbb találkozik vele, kérem, segítsen neki! Csak egy seprűnyélre van szüksége, nem pénzre.”

Teljesülhet Sanyi kérése?

A bejegyzés alatt valaki megkérdezte:

„Milyen seprűnyél kell? A cirokseprűnek nincs külön nyele, az utcai seprűnek sem.”

Erre hamar érkezett válasz: Sanyinak menetes seprűnyélre van szüksége. Aki szeretne segíteni – és igazi nyíregyházi –, biztosan tudja, hol találja Sanyit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu