Csak egy kérése van Sanyinak, a hajléktalannak, aki takarítja a várost: kapjon egy seprűnyelet!
A nyíregyháziaknak be sem kell már mutatni, ki az a Sanyi: korábban már mi is írtunk róla, ő az, aki régóta hajléktalan, de ingyen takarítja Nyíregyháza utcáit. Most egy kéréssel fordult a város lakóihoz, amit a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-oldalon tolmácsolt egy hölgy.
Sanyi kéréssel állt elő - ki tud segíteni neki?
Forrás: KM-archív
„Sziasztok! Aki ismeri vagy szokta látni Sanyit, aki mindig takarítja az utcákat – ma segítséget kért tőlem. Aki tud, segítsen neki egy seprűnyéllel, mert eltört a régi. Előre is köszöni, nagyon hálás lenne érte. (Mielőtt bárki kérdezné: azért nem tudtam segíteni, mert egy forint sem volt nálam.) Aki előbb találkozik vele, kérem, segítsen neki! Csak egy seprűnyélre van szüksége, nem pénzre.”
Sándor régóta hajléktalan, de ingyen takarítja Nyíregyháza utcáit – Egy fűthető konténer az álmaBiztos van olyan segíteni szándékozó ember, akinek egy fűthető konténert nem nagy érvágás kölcsönadni.
Teljesülhet Sanyi kérése?
A bejegyzés alatt valaki megkérdezte:
„Milyen seprűnyél kell? A cirokseprűnek nincs külön nyele, az utcai seprűnek sem.”
Erre hamar érkezett válasz: Sanyinak menetes seprűnyélre van szüksége. Aki szeretne segíteni – és igazi nyíregyházi –, biztosan tudja, hol találja Sanyit.
