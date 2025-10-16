Csak egy kérése van Sanyinak, a hajléktalannak, aki takarítja a várost: kapjon egy seprűnyelet!

„Sziasztok! Aki ismeri vagy szokta látni Sanyit, aki mindig takarítja az utcákat – ma segítséget kért tőlem. Aki tud, segítsen neki egy seprűnyéllel, mert eltört a régi. Előre is köszöni, nagyon hálás lenne érte. (Mielőtt bárki kérdezné: azért nem tudtam segíteni, mert egy forint sem volt nálam.) Aki előbb találkozik vele, kérem, segítsen neki! Csak egy seprűnyélre van szüksége, nem pénzre.”