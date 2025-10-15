Vidéken dől el Európa jövője

Népességcsökkenés, elvándorlás, természeti katasztrófák – ezek egyre súlyosabb kihívásokat jelentenek az Európai Unió (EU) számos pontján, a védekezés, illetve a válaszlépések sikere pedig vidéken dől el. Ebből kiindulva tette közzé a Régiók Európai Bizottsága (RB) az EU Régiók és Városok Helyzetéről szóló éves jelentésének hatodik kiadását, amit október 13-án a Régiók és Városok 23. Európai Hetének nyitóülésén mutattak be Brüsszelben európai, nemzeti és regionális vezetőknek – olvasható Seszták Oszkár közösségi oldalán.

Magyar delegáció a Régiók és Városok 23. Európai Hetének nyitóülésén, jobb szélen Seszták Oszkár, a Szabolcs vármegyei közgyűlés elnöke

Fotó: Seszták Oszkár facebook oldala

Seszták Oszkár Brüsszelben az uniós régiók és városok helyzetéről szóló ülésen vesz részt

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke az Régiók Európai Bizottságának tagja kifejtette: azt mindenkinek látnia kell: csak helyi megoldásokra, decentralizált stratégiákra támaszkodva javítható az EU kohéziós és ellenálló képessége.

Ennek jelentőségéről, illetve a kohéziós politika összehangolásáról egyeztetett a magyar delegáció Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel is. A jelentésből többek között kitűnik: sok közösség egyre növekvő kockázatokkal néz szembe a természeti és éghajlattal kapcsolatos katasztrófák miatt, csak a 2024-es árvizek 18 milliárd eurós kárt okoztak. Ám a javasolt többéves pénzügyi keret visszalépést jelentene a reziliencia-politikák terén, mivel a természetalapú megoldások háttérbe szorulhatnak, a LIFE program megszűnhet, és veszélybe kerülhetnek a kohéziós politika keretében megvalósuló környezetvédelmi kezdeményezések is.

Navracsics Tibor és Seszták Oszkár Brüsszelben, a Régiók Európai Bizottságának ülésén

Fotó: Seszták Oszkár facebook oldala

Probléma továbbá – olvasható a vármegyei közgyűlés elnökének közösségi oldalán –, hogy 47 millió európai nem tudja megfelelően fűteni otthonát, ami rávilágít a 2020 óta növekvő energiaszegénységre, és arra, hogy a kohéziós politikának folyamatos támogatást kell nyújtania az energiahatékonyság javításához, a megújuló energiaforrások alkalmazásához. A régiók kétharmada népességcsökkenéssel is szembesül 2050-re, ami különösen a vidéki területeket érinti. Ez rávilágít a demográfiai átmenetet támogató erősebb társadalmi-gazdasági politikák szükségességére. Ezekre is felhívjuk a figyelmet Brüsszelben.