2 órája
Sipeki Péter fotóin életre keltek Albánia rejtett kincsei
A könyvtár falai közé ezúttal a Balkán varázsa költözött: Sipeki Péter fotóriporter színes, történetekkel teli képein keresztül repítette el a közönséget Albániába.
Október 21-én, kedden délután Különleges élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba. Sipeki Péter fotóriporter lenyűgöző képekkel és történetekkel hívta utazásra a közönséget „Albánia kincsei és titkai” című előadásában, amely az 80 nap alatt a Föld körül programsorozat részeként valósult meg. Az est során a résztvevők felfedezhették Albánia varázslatos tájait, megismerhették a Balkán egyik legizgalmasabb országának kulturális örökségét és mindennapjait.
Albánia kincsei és titkai: Sipeki Péter előadásaFotók: Bozsó Katalin
Új traffibox Szabolcsban – mostantól itt is könnyen villanhat a csekk!
Bajnok a ringben, példakép az iskolában: a Bethlenben járt „Madár”
Jön a csavar az autópálya-matricáknál! Meglépik a vastag kedvezményt, százezreket érinthet