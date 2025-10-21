Sipeki Péter fotóin életre keltek Albánia rejtett kincsei

Október 21-én, kedden délután Különleges élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba. Sipeki Péter fotóriporter lenyűgöző képekkel és történetekkel hívta utazásra a közönséget „Albánia kincsei és titkai” című előadásában, amely az 80 nap alatt a Föld körül programsorozat részeként valósult meg. Az est során a résztvevők felfedezhették Albánia varázslatos tájait, megismerhették a Balkán egyik legizgalmasabb országának kulturális örökségét és mindennapjait.