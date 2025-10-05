Elképesztő, amit cselekedett a szabolcsi pedagógus - vállalja a felelősséget a tettéért!

30 óra alatt teljesítette az Athén és Spárta között lévő 246 kilométert Sipos Ádám, a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium matematika-fizika szakos pedagógusa. Az emberfeletti futásra 2019-től készült a nyíregyházi tanár. 402 futó indult összesen azon a Spartathlonon, amin Magyarországot 20 futó képviselte. Közöttük volt Nyíregyháza büszkesége, Sipos Ádám is, aki negyvenhatodikként érkezett meg Leónidász király szobrához. A 35-ös rajtszámú futó a magyar csapaton belül a hatodik helyen végzett. A nem mindennapi teljesítményre képes pedagógusnak, Sipos Ádámnak még arra is volt energiája, hogy a rajt előtt köszöntse a Krúdy szalagavatóra készülő végzős diákjait.

Sipos Ádám, a spártai hős, akire a Krúdy is büszke Fotó: Sipos Ádám archívuma

Sipos Ádám hőstette

A világ legkeményebb ultramaratoni futóversenyét Athén és Spárta között 1983-tól, évente rendezik meg szeptember utolsó pénteki és szombati napján. A sportolók az Akropolisz lábától egészen Spárta főteréig, Leónidász király szobráig futnak. A testet és lelket próbára tevő teljesítmény Pheidippidész, athéni küldönc futását reprodukálja. Hérodotosz szerint 490-ben a marathóni csata előtt egy futárt indítottak Spártába, hogy általa Leónidász király segítségét kérjék. A modernkori legenda arról szól, hogy a futó annyira kimerült a távtól, hogy odaérve csak ennyit mondott: „Győztünk!” és holtan esett össze.

Sipos Ádámra büszke az egész tantestület és a Krúdy Gyula Gimnázium diákserege is. Az egykori krúdys, Kapu Tibor űrhajós után újabb hőstett köthető össze az intézménnyel.