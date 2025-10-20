52 perce
Zsidó gasztronómiai fesztivál: a hagyomány és a modernitás találkozott Nagykállóban (fotókkal, videókkal)
A nagykállói zsidó hitközség eseményeé a hagyomány és a modernitás találkozott. A sólet- és borkóstoló délután nagyon sok érdeklődőt vonzott.
A zsidó gasztronómia állt a középpontban
Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
Sólet- és borkóstoló délutánt rendezett a nagykállói zsidó hitközség vasárnap a zarándokházban és annak udvarán. Volt sólet- és kóserbemutató, fellépett a Cantarella Kórus és az Ábrahám Fiai együttes, bemutatták Lengyelfi Edit és Preisz Éva Eszter Sorsminták című könyvét Fináli Gábor rabbi az érdeklődők kérdéseire válaszolt, volt egy beszélgetés a zsidó és a roma gasztronómiáról, illetve vallási hagyományokról, s a kor kihívásairól is. A gyerekeket arcfestés várta, a részt vevők Holt-tengeri kozmetikumokkal és kézzel készített izraeli ékszerekkel is megismerkedhettek.
Gasztronómiai fesztivál NagykállóbanFotók: Sipeki Péter
Koncert a nagykállói gasztronómiai fesztiválonFotók: Sipeki Péter
A sólet- és borkóstoló délután Nagykállóban nagyon sok érdeklődőt vonzott, az eseményen a hagyomány és a modernitás találkozott.
Versenyeztek, szörnyű tragédia lett a vége – eddig nem látott felvételek a halálos karambolról (fotók, videó)
Sötét táskák, még sötétebb titkok – a pénzügyőrök sem hitték el, mi rejtőzött a csomagtartóban (fotókkal)
Hétfői időjárás: a hét első napján a napsütés lassan elbújik a fátyolfelhők mögé