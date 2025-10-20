A hagyomány és a modernitás találkozott Nagykállóban

Sólet- és borkóstoló délutánt rendezett a nagykállói zsidó hitközség vasárnap a zarándokházban és annak udvarán. Volt sólet- és kóserbemutató, fellépett a Cantarella Kórus és az Ábrahám Fiai együttes, bemutatták Lengyelfi Edit és Preisz Éva Eszter Sorsminták című könyvét Fináli Gábor rabbi az érdeklődők kérdéseire válaszolt, volt egy beszélgetés a zsidó és a roma gasztronómiáról, illetve vallási hagyományokról, s a kor kihívásairól is. A gyerekeket arcfestés várta, a részt vevők Holt-tengeri kozmetikumokkal és kézzel készített izraeli ékszerekkel is megismerkedhettek.