október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
+2
Sólet- és borkostóló

11 perce

A hagyomány és a modernitás találkozott Nagykállóban

Címkék#hitközség#gasztronómia#zsidó

A nagykállói zsidó hitközség eseményeé a hagyomány és a modernitás találkozott. A sólet- és borkóstoló délután nagyon sok érdeklődőt vonzott.

Munkatársunktól
A hagyomány és a modernitás találkozott Nagykállóban

A zsidó gasztronómia állt a középpontban

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Sólet- és borkóstoló délutánt rendezett a nagykállói zsidó hitközség vasárnap a zarándokházban és annak udvarán. Volt sólet- és kóserbemutató, fellépett a Cantarella Kórus és az Ábrahám Fiai együttes, bemutatták Lengyelfi Edit és Preisz Éva Eszter Sorsminták című könyvét Fináli Gábor rabbi az érdeklődők kérdéseire válaszolt, volt egy beszélgetés a zsidó és a roma gasztronómiáról, illetve vallási hagyományokról, s a kor kihívásairól is. A gyerekeket arcfestés várta, a részt vevők Holt-tengeri kozmetikumokkal és kézzel készített izraeli ékszerekkel is megismerkedhettek. 

Gasztronómiai fesztivál Nagykállóban

Fotók: Sipeki Péter

Koncert a nagykállói gasztronómiai fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

A sólet- és borkóstoló délután Nagykállóban nagyon sok érdeklődőt vonzott, az eseményen a hagyomány és a modernitás találkozott.   

 

