Spirituális utazás

1 órája

Soma Mamagésa elárulja, hogyan lesz a héjanászból mély és tudatos társkapcsolat

Címkék#Soma Mamagésa#Nyíregyháza#előadás

Párkapcsolat, együttélés és együtt fejlődés... Spitzer Gyöngyi, azaz Soma Mamagésa spirituális tanító Nyíregyházán tart előadást.

Munkatársunktól

Mi történik, amikor két ember nemcsak együtt él, hanem mélyen kapcsolódik és együtt is fejlődik? Hogyan válik a párkapcsolat héjanászból mély, hűséges és tudatos társkapcsolattá? Ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni Spitzer Gyöngyi, közismertebb nevén Soma Mamagésa spirituális tanító és író, életszemléleti tanácsadó október 28-án, kedden 18 órától a nyíregyházi T.É.R. Központban.

Soma Mamagésa spirituális tanító és író Nyíregyházán tart előadást.
Soma Mamagésa Nyíregyházán tart párkapcsilati előadást
Fotó: Soma Mamagésa / Facebook

Soma Mamagésa személyes történetekkel érkezik Nyíregyházára

Soma feleségként, 35 évnyi házassági tapasztalattal mesél párkapcsolati útjáról, megéléseiről, nagy rájövéseiről és megérkezéséről. Őszintén beszél arról, mit jelent valóban kapcsolódni, hogyan lehet két ember együtt ébredő tudat, és milyen szerepet játszik az önismeret és a spiritualitás egy mai párkapcsolatban. Az előadás másfél órás, tele személyes történetekkel, spirituális és pszichológiai nézőpontjaival – a tőle megszokott közvetlen, szívet melengető, szeretetteljes stílusban és utánozhatatlan humorral.

 

