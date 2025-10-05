október 5., vasárnap

Rekordok embere

1 órája

Sorsfordító kalandjairól mesél Rakonczay Gábor

Munkatársunktól
Sorsfordító kalandjairól mesél Rakonczay Gábor

Rakonczay Gábor kétszeres Guinness‑rekorder és hatszoros óceánátkelő Nyíregyházán tart előadást

Fotó: Rakonczay Gábor archívuma

Rakonczay Gábor kétszeres Guinness‑rekorder és hatszoros óceánátkelő a legemlékezetesebb, sorsfordító kalandjait osztja meg a nyíregyházi T.É.R. Központ közönségével. Október 9-én, csütörtökön elmeséli, hogyan birkózott meg a a nehézségekkel a 44 napos antarktiszi expedíción a jégen egy 94 kilós szánt vonszolva, miként küzdött az Atlanti‑óceán tomboló hullámaival a 75 napos átevezés során, milyen volt heteken át egyedül a Csendes‑óceán magányos víztükrén, és miként teljesítette a 400 kilométeres ultrafutást Genovából a Mont Blanc csúcsáig. Ezek a kalandok nem csupán izgalmas történetek, hanem inspirációt adnak arra, miként kovácsolhatjuk a félelmeinket a személyes fejlődésünk mozgatórugójává és hogyan építhetünk sikereket az akadályaink legyőzéséből.

 

 

