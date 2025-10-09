október 9., csütörtök

Eláll a lélegzeted: ilyen gyönyörű az erdő ősszel Sóstón! (fotókkal!)

Címkék#sóstó#galéria erdő#természet#hangulat

A galéria megmutatja az erdő gazdag élővilágát, madarait és növényeit. A képeken keresztül elmerülhetünk az őszi Sóstó pillanataiban.

Szon.hu
Fotókon a sóstói erdő ősszel

Fotókon a sóstói erdő ősszel

Forrás: Szigetvári Csaba közösségi oldala

Mintha festmények lennének – elképesztően részletgazdag fotók készültek Sóstóról, az erdő őszi világáról! Szigetvári Csaba természetvédő osztotta meg közösségi oldalán a képeket. 

sóstói erdő
Sóstói erdő – képekben Forrás: Szigetvári Csaba közösségi oldala

A nyíregyházi természetkedvelők különleges fotógyűjteményében a sóstói erdő őszi arca tárul elénk. A képek megragadják az évszak varázsát: az aranyban, vörösben és barnában pompázó lombkoronát, a harmatos reggeleket és a csendes erdei ösvényeket. A galéria bemutatja az erdő gazdag élővilágát is – a gombák természetes közegét, a madarak vonulásának pillanatait. A fotósok nem csupán a tájat, hanem az erdő hangulatát is megörökítették: a fények játékát, a természet békéjét és az elmúlás szépségét. A képek arra ösztönzik az embert, hogy egy pillanatra megálljon és felfedezze a sóstói erdő harmóniáját. A teljes galériát itt tekintheti meg: 

Varázslatos pillanatok– íme az erdő ősszel Sóstón!

Fotók: Szigetvári Csaba, Szalai Kata Viktória magánarchívuma

Más témákat is ajánlunk: 

 

