Eláll a lélegzeted: ilyen gyönyörű az erdő ősszel Sóstón! (fotókkal!)

Mintha festmények lennének – elképesztően részletgazdag fotók készültek Sóstóról, az erdő őszi világáról! Szigetvári Csaba természetvédő osztotta meg közösségi oldalán a képeket.

Sóstói erdő – képekben Forrás: Szigetvári Csaba közösségi oldala

A nyíregyházi természetkedvelők különleges fotógyűjteményében a sóstói erdő őszi arca tárul elénk. A képek megragadják az évszak varázsát: az aranyban, vörösben és barnában pompázó lombkoronát, a harmatos reggeleket és a csendes erdei ösvényeket. A galéria bemutatja az erdő gazdag élővilágát is – a gombák természetes közegét, a madarak vonulásának pillanatait. A fotósok nem csupán a tájat, hanem az erdő hangulatát is megörökítették: a fények játékát, a természet békéjét és az elmúlás szépségét. A képek arra ösztönzik az embert, hogy egy pillanatra megálljon és felfedezze a sóstói erdő harmóniáját. A teljes galériát itt tekintheti meg: