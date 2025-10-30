október 30., csütörtök

Őszi szünetelő

1 órája

Az őszi szünetben is várja a gyerekeket a Sóstói Múzeumfalu

Címkék#gyerek#program#kézműves#család#Sóstói Múzeumfalu

Tematikus programok, gasztroélmények, kézműves foglalkozások. Minden korosztályt vár a Sóstói Múzeumfalu.

Szon.hu

A Sóstói Múzeumfalu az őszi szünet idején (október 28–31.) „Őszi Szünetelő” címmel várja a családokat, diákokat és minden korosztályt tematikus napokkal, kézműves foglalkozásokkal és gasztronómiai élményekkel - számol be róla a nyiregyhaza.hu, ahol a részletes programok is megtekinthetőek.

Sóstói Múzeumfalu
A Sóstói Múzeumfalu az őszi szünetben is várja a kicsiket és nagyokat
Forrás: Fotó: Sóstói Múzeumfalu

