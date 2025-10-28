október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Skanzen

2 órája

Szünetelj velünk – csodaprogramokkal vár mindenkit a Sóstói Múzeumfalu

Címkék#program#őszi szünet#Sóstói Múzeumfalu

Kezdődik az Őszi szünetelő. A Sóstói Múzeumfalu remek tematikus programokkal várja az érdeklődőket Sóstón.

Munkatársunktól

Őszi tematikus programra vár minden szünetelő diákot és a család apraját nagyját, egészen 99 éves korig október 28-31. között a Sóstói Múzeumfalu.

A Sóstói Múzeumfalu az idén is nagyszerű programokkal készült az őszi szünetre
A Sóstói Múzeumfalu az idén is nagyszerű programokkal készült az őszi szünetre
Fotó: archív/szon

Az Őszi szünetelő a Sóstói Múzeumfaluban – tematikus programok

Szövevényes szálak: Bogozd ki a szálakat kedden! Aki szerencsésen kiszabadul a szálak közül megismerkedhet a szövéssel, megszőheti a saját pókhálóját, majd megkóstolhatja az ízletes almásrácsos sütit.

Magról magra: Fedezd fel a természet kincseit szerdán! A magtárban meg lehet tapogatni, válogatni, csomagolni és pattogtatni a magokat, ízlelgetni a pattogót, diós/mákos kalácsot. A jótanácsot adnak a patikában, a gyertyamártó műhelybe is elkelnek majd az ügyes kezek.

Tökre tök: Ne tökölj sokat, gyere csütörtökön – szól a meghívás. Ezen a napon tökös díszek készítése, tökös pite és sütőtök kóstolás, valamint sok sok tökös játék várja az érdeklődőket.

Tengernyi tengeri: Alkotásra hív a világ kedvenc gabonája pénteken. A szemek morzsolása után elkészülhet a tengeribaba, megépülhet a tengeritorony. Aki szeretne megvarrhatja a saját illatzsákját, majd görhe, puliszka és gyógytea kóstolás szerepel a programban. 

A Sóstói Múzeumfalu ősszel is élményt ad és hagyományt ápol.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu