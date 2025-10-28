Szünetelj velünk – csodaprogramokkal vár mindenkit a Sóstói Múzeumfalu

Őszi tematikus programra vár minden szünetelő diákot és a család apraját nagyját, egészen 99 éves korig október 28-31. között a Sóstói Múzeumfalu.

A Sóstói Múzeumfalu az idén is nagyszerű programokkal készült az őszi szünetre

Fotó: archív/szon

Az Őszi szünetelő a Sóstói Múzeumfaluban – tematikus programok

Szövevényes szálak: Bogozd ki a szálakat kedden! Aki szerencsésen kiszabadul a szálak közül megismerkedhet a szövéssel, megszőheti a saját pókhálóját, majd megkóstolhatja az ízletes almásrácsos sütit.

Magról magra: Fedezd fel a természet kincseit szerdán! A magtárban meg lehet tapogatni, válogatni, csomagolni és pattogtatni a magokat, ízlelgetni a pattogót, diós/mákos kalácsot. A jótanácsot adnak a patikában, a gyertyamártó műhelybe is elkelnek majd az ügyes kezek.

Tökre tök: Ne tökölj sokat, gyere csütörtökön – szól a meghívás. Ezen a napon tökös díszek készítése, tökös pite és sütőtök kóstolás, valamint sok sok tökös játék várja az érdeklődőket.

Tengernyi tengeri: Alkotásra hív a világ kedvenc gabonája pénteken. A szemek morzsolása után elkészülhet a tengeribaba, megépülhet a tengeritorony. Aki szeretne megvarrhatja a saját illatzsákját, majd görhe, puliszka és gyógytea kóstolás szerepel a programban.

A Sóstói Múzeumfalu ősszel is élményt ad és hagyományt ápol.