25 perce
Szünetelj velünk – csodaprogramokkal vár mindenkit a Sóstói Múzeumfalu
Kezdődik az Őszi szünetelő. A Sóstói Múzeumfalu remek tematikus programokkal várja az érdeklődőket Sóstón.
Őszi tematikus programra vár minden szünetelő diákot és a család apraját nagyját, egészen 99 éves korig október 28-31. között a Sóstói Múzeumfalu.
Az Őszi szünetelő a Sóstói Múzeumfaluban – tematikus programok
Szövevényes szálak: Bogozd ki a szálakat kedden! Aki szerencsésen kiszabadul a szálak közül megismerkedhet a szövéssel, megszőheti a saját pókhálóját, majd megkóstolhatja az ízletes almásrácsos sütit.
Magról magra: Fedezd fel a természet kincseit szerdán! A magtárban meg lehet tapogatni, válogatni, csomagolni és pattogtatni a magokat, ízlelgetni a pattogót, diós/mákos kalácsot. A jótanácsot adnak a patikában, a gyertyamártó műhelybe is elkelnek majd az ügyes kezek.
Tökre tök: Ne tökölj sokat, gyere csütörtökön – szól a meghívás. Ezen a napon tökös díszek készítése, tökös pite és sütőtök kóstolás, valamint sok sok tökös játék várja az érdeklődőket.
Tengernyi tengeri: Alkotásra hív a világ kedvenc gabonája pénteken. A szemek morzsolása után elkészülhet a tengeribaba, megépülhet a tengeritorony. Aki szeretne megvarrhatja a saját illatzsákját, majd görhe, puliszka és gyógytea kóstolás szerepel a programban.
A Sóstói Múzeumfalu ősszel is élményt ad és hagyományt ápol.
