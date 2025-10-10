október 10., péntek

A végén csattan az ostor

41 perce

Pásztorórák a Sóstói Múzeumfaluban

Címkék#Mahovics Tamás#pásztorember#Sóstói Múzeumfalu

Itt a nagy lehetőség egy hasznos kikapcsolódra. Szent Vendel a pásztorok védőszentje, ennek tiszteletére október 11-én, hatodik alkalommal ad otthont a Sóstói Múzeumfalu a Pásztorok Világa nevet viselő rendezvénynek, melynek célja a pásztorkultúra bemutatása, népszerűsítése.

Pásztorórák a Sóstói Múzeumfaluban

A pásztor nem csupán állatokkal foglalkozó ember volt. Mester, egyetemes tudás birtokosa, gyógyító, a természet ismerője, íratlan törvények és szabályok alázatos követője, egy közösség tagja. Birtokolta és őrizte elődei tudását, emellett pedig a falusi emberek körében tiszteletet és megbecsülést kapott. Október 11-én a 9 órai kapunyitást követően 10 órakor a Kalamajka Bábszínház hívja és várja az érdeklődőket a faluközpontba, egy interaktív mesés játékra. 11 órakor a Hortobágyról, az „ősnyugalom” földjéről érkező csikósok varázsolják el a látogatókat egy valódi csikósbemutatóval. 11.30 órai kezdettel a IV. Nyírségi csergetésnek ad otthont a Sóstói Múzeumfalu. Mussó László vezetésével a karikásostor használat minden apró fogására fény derül. Pontban 12 órakor a Görbeszék Társulat Békés megyéből érkezik a faluközpontba, és mutatja be népzenei koncertjét „Nyalka juhász csak furulyál…” címmel. A Nyíregyházi Tánctanoda suhanc legényei 13 órakor pásztortáncokat mutatnak be a színpadon. 13.30-kor Pregitzer Fruzsina a Deszka Magtárban mesél Bata Hajnalka népzenész segítségével lányokról, asszonyokról, az életről, műsorának címe Világom, virágom.

Sóstói Múzeumfalu ostor
Sóstói Múzeumfalu: csattan az ostor a hétvégén Fotó: MW

Sóstói Múzeumfalu: bojtárt is avatnak

„Ostor pattog a kezemben…” címmel Mahovics Tamás az alföldi pásztorember életéről magángyűjteménye bemutatásával tart előadást a Deszka Magtárban. 15.30 kor a pásztorok valamikori szokásait felidézve Antal Roland vezetésével bojtáravatást tartunk, ahol a vállalkozók erőpróba, gyorsasági próba és persze szellemi megmérettetés után oklevéllel térhetnek haza.

Koszta Zoltán hű társával és bőrműves tudományával a tirpák tanyán várja az érdeklődőket, a szomszédos Temetőcsősz udvarán pedig gyógyteákat kóstolhatnak a vendégeink. Az Aranykapu Népművészeti Egyesület alkotói a falusi vásárban helyi termelőkkel karöltve kínálják portékáikat. A faluközpontban újra forog a kosaras körhinta és persze lesz népi játszóudvar és lovaskocsikázás is. A kikapcsolódni vágyók a kézműves portán (pócspetri porta) kukoricamorzsolás közben diskurálhatnak, amihez a kukoricát a skanzen biztosítja. Az éhes látogatóknak pásztorételeket kínálunk a kocsmaudvaron. Tordai Zoltán az idővel dacolva fafaragásra várja a jóvágású legényeket, a Guzsalyas Egyesület pedig Hungarikum kiállítással és slambuc kóstolóval hirdeti a magyar pásztor erejét és nagyságát. Fekete Barnabás egyedülálló csengő- és kolompgyűjteménye egész nap megtekinthető a faluközpontban. Térképes felfedező játékunk ezen a napon furfangos kérdésekkel és feladatokkal a pásztorok nyomába ered. A barabási iskola tanterme várja a lelkes időutazókat, akik szeretnének bepillantást nyerni egy népiskolai tanítási órába. Ehhez természetesen szolgálatba áll a járási hivatal kirendelt tanítónője is. Finomságokkal és frissítővel a Lenka Műhely kedveskedik.


 

