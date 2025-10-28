október 28., kedd

A vásárlók örömére

1 órája

Két szabolcsi városban is megújult a SPAR (fotókkal)

Címkék#szupermarket#fejlesztés#modernizálás

Munkatársunktól
Két szabolcsi városban is megújult a SPAR (fotókkal)

A két üzlet fejlesztésére több mint 2 milliárd forintot fordítottak

Fotó: SPAR Magyarország

Újranyitotta nyíregyházi és mátészalkai áruházát a SPAR, a modernizáció a vásárlói élményt, a kényelmet és a széles termékválasztékot szolgálja – a két SPAR szupermarket fejlesztésére több mint 2,3 milliárd forintot fordított az üzletlánc. 

Nyíregyházán és Mátészalkán is megújult a SPAR szupermarket
Nyíregyházán és Mátészalkán is megújult a SPAR szupermarket
Fotó: SPAR Magyarország 

Két SPAR szupermarket újult meg Szabolcsban

A nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpontban található SPAR szupermarket több mint 1,1 milliárd forintos beruházással újult meg és augusztus végén nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt. Az 1080 négyzetméteres eladótér modern hűtőbútorokat, zöldséges- és pékségállványokat, önkiszolgáló kasszákat és LED-világítást kapott. Igazi különlegességként az országban elsőként itt jelent meg a SPAR új, fiatalos toGo design koncepciója. A hideg és meleg ételeket kínáló egység ideális étkezési megoldást nyújt akár egy gyors ebédre helyben fogyasztással, akár elvitelre, például egy vacsorához. 

A mátészalkai üzlet mellett a parkolót is felújították
Fotó: SPAR Magyarország

A mátészalkai SPAR szupermarket korszerűsítésére közel 1,2 milliárd forintot fordítottak, a megújult üzlet szeptember közepén nyitotta újra kapuit. Az 1024 négyzetméteres üzletbe modern hűtők, állványok, pénztárgépek és önkiszolgáló kasszák érkeztek, valamint önkiszolgáló grill melegentartó is helyet kapott benne. A belső elrendezés a friss árukínálatra épül, a pékárura és a húsáru-pultok is könnyen hozzáférhetőek. A vásárlói élményt a teljesen megújult parkoló is növeli, ahol 114 férőhely áll a gépjárművel érkezők rendelkezésére – áll a SPAR Magyarország lapunkhoz eljuttatott közleményében. 

 

