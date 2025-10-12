A kamionos, akit az egész ország ismer – ST22 Lacika elképesztő sikertörténete!

Focistának készült, kis híján Spanyolországban kötött ki, végül az egészből nem lett semmi. Kávéautomatákkal nagyon sok pénzt keresett a húszas éveiben, amit benyelt a „félkarú rabló”. Később a kamionozásban találta meg azt a szabadságot, amely egész fiatalkorát meghatározta. Jó pár éve videózásba kezdett, hogy a sofőröket segítse a tapasztalataival, mostanra százezres követőtábort számlál a különböző platformokon. Mára saját cége van, de a legtöbben ST22 Lacika néven ismerik a nyíregyházi Dajka Lászlót.

ST22 Lacika ma már saját vállalkozást vezeti

Sok év, rengeteg levezetett óra, megannyi kilométer és számtalan kaland van mögötte. Egy cikkben lehetetlen ezt a sok mindent visszaadni, így megpróbálunk néhány érdekes momentumot kiragadni, felvillantani az életéből, hogy megmutassuk milyen ember Dajka László.

A "félkarú rabló" bűvöletében

Nagyon mélyről indult a kamionozás világába, pedig családja szép karrierívet rajzolt fel neki, ő azonban eldobta azt.

Máig érthetetlen számomra, miért nem érdekelt a profi foci annak ellenére, hogy arra neveltek, majdnem húsz évig abban éltem. Pedig a kapcsolataim megvoltak: édesapám, Dajka László az MLSZ kispályás bizottságnak elnöke volt öt évig, benne volt a „nagy” MLSZ-ben is. Tizennyolc éves koromban elkezdték intézni, hogy Spanyolországba mehessek focizni, én azonban nem hallgattam rájuk. A szüleim nem tudtak kordában tartani, szerettem csavarogni, talán emiatt lettem kamionos

– mondta Dajka László, akit természetesen vezetés közben sikerült telefonvégre kapnunk.

Profi labdarúgó karrierje így oly’ korán véget ért, hogy el sem kezdődött, dolgozott aztán MÉH-telepen mindenesként, volt kertész, rakodó, ahogy ő fogalmazott weboldalán, amolyan csicska.

Aztán édesapja ismertségén keresztül kávégépeket üzemeltetett, jól keresett vele, mégis élete legsötétebb korszakának nevezte.

– Napi pár óra munkával nem ritkán havi 400 ezer forintot is megkerestem, viszont folyamatosan el is buktam a bevételt a pókergépeken. A kávéautomatákkal túl sok pénzhez jutottam túl fiatalon, én meg mindig elvertem, 5 évig ment ez a laza élet, majd a végén jött a csőd, 3 millió forint adósságom gyűlt össze. Tehetetlen és tanácstalan voltam. Anyukám javaslatára megszereztem a C majd CE jogosítványt, és elkezdtem kamionozni.

ST Lacika egy nyíregyházi cég kamionjába ült először mint nemzetközi sofőr, de dolgozott spanyol, holland és német cégeknél is, ma már saját vállalkozása van, négy kamion fut St22 felségjellel Európa útjain.

Dajka Lászlót az teszi különlegessé a kamionsofőrök között, hogy útjairól, tapasztalatairól rendszeresen videókat készít.

ST 22 Lacika youtube csatornájának 234 ezer feliratkozója van

Több mint Kamionos facebook oldalát 75 ezren követik

Instagram oldalát is több, mint 15 ezren követik.

Azt mondta, „csak segíteni” akart kamionos társainak azzal, hogy kihívásait videóra veszi, legyen az a kamionos élet miatt felszaladt kilóktól való megszabadulás vagy egy nehezen megoldható kitolatás egy cégtől, esetleg egy könnyen elkészíthető étel receptje. Első, 2014-es videóiban kamionos kollégáknak mutatta meg, mit, hogyan érdemes csinálni ebben a szakmában. Pedig akkor még igen kevés tapasztalattal rendelkezett.

– Betanító sofőr lehetsz már fél év tapasztalattal is, ekkor már az adott feladatot, útvonalat be tudod mutatni, a többit adja az élet – én már tanítottam be sofőröket egy év kamionozás után is. A főnökeim látták, hogy jól dolgozom, komolyan veszem a munkám, emellett szigorú vagyok magammal szemben is. Spanyolországban dolgoztam először külföldön, ott sok tapasztalatot gyűjtöttem. Egyszer hallottam két sofőrt beszélgetni, milyen problémákkal küzdenek a hétköznapokban a kamionos életben. Váltottam velük pár szót és azt mondták, azért nem tudnak információhoz jutni, mert nem segít senki – vallott a kezdetekről.

–A segítség mellett a videókészítés amiatt is jó időtöltés, mert nem egy fülkére akarok visszaemlékezni, ha nyugdíjas leszek

– tette még hozzá.

Szórakozásként éli meg a kamionozást

Már a spanyol munkái alatt is kimozdult a kamionfülkéből. Akkoriban vette észre, hogy esténként semmi hasznosat nem csinál. Ült, legfeljebb felnyitott egy sört, és bámult ki a fejéből. A fiatalabb kollégái már akkor sziklákról ugráltak a tengerparton, mint mondta, ő még sziklákat se látott hat év kamionos élet után. Rájött, hogy olyan élmények mellett megy el, amelyek az orra előtt vannak. Szórakozásként éli meg a kamionozást, élvezi, hogy szép tájakon vezet, új helyeket ismerhet meg, ez derül ki a videóiból.