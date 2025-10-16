október 16., csütörtök

1 órája

Suliváró program a Gárdonyiban sok tánccal és nevetéssel (fotók,videó)

Címkék#iskolacsalogató#óvodások#tánc

Játékokkal és tánccal várták a nagycsoportos gyerekeket és szüleiket az iskolába.

Munkatársunktól
Suliváró program a Gárdonyiban sok tánccal és nevetéssel (fotók,videó)

A Gárdonyi Géza Tagintézmény az „Így tedd rá!” program varázslatos, élményalapú játékaival és táncaival várta szerdán a nagycsoportos gyerekeket, szüleiket, óvodapedagógusokat és az érdeklődőket szerdán Sebestyén Mónika vezetésével az iskolába.

Suliváró a Gárdonyiban

Fotók: Sipeki Péter

 

