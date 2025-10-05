32 perce
Tragédiák hete: súlyos balesetek történtek szerte a vármegyében
Hiába sok kampány és jó tanács, egyesek a vasúti átjáróban figyelmetlenek, mások száguldoznak. Egy biztos, súlyos balesetek árnyékolták be ezt a hetet (is).
Nem sikerült megmenteni az autós sofőrjének életét
Rendkívül mozgalmas hét áll mögöttünk, és sajnos súlyos balesetek árnyékolták be a mögöttünk álló napokat, rengeteg szerencsétlenségről kellett beszámolnunk hírportálunkon. A hétvége utolsó óráiban nézzük, mi minden történt a héten Szabolcs-Szatmár-Beregben!
Több száz tartalékos katona vonult be az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred három zászlóaljának települési helyeire Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében, hogy részt vegyenek az Adaptive Hussars 2025 összehangolt gyakorlaton és az egyidőben párhuzamosan futó kiképzéseken.
Egy sokakat érintő, fontos változásról is hírt adtunk:
Október elsejétől a belváros, a Malomkert, az Érkert egyes utcáiban is fizetni kell a parkolásért. A NyírVV közleménye szerint a bővítés célja a parkolási rend szabályozása a nagy forgalmú és sűrűn lakott városrészekben.
Tragédiák, súlyos balesetek
Sajnos a tragédiákból, szerencsétlenségekből is bőven jutott a hétre.
Lesodródott az úttestről, és fának csapódott egy személygépjármű Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett. A helyszínelés idejére teljesen lezárták Kemecse és Nyírbogdány közötti útszakaszt. Később kiderült, a sofőr életét nem sikerült megmenteni.
Bekövetkezett az, amitől mindenki tartott: Nyikos Róbert életét vesztette. Az eltűnt nyíregyházi buszsofőr után hónapokon át nyomoztak a hatóságok. A 40-es éveiben járó férfi 2025. április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében. Stabil munkahelye volt, hivatalos felmondását is intézte, hogy hazaköltözzön családjához, ám a hazautazás előtt nyoma veszett.
Durva vonatbaleset történt pénteken délelőtt Napkor és Apagy között, mikor egy személyautót letarolt egy Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó személyvonat. A gépkocsiba egy idős nő beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki, s mint kiderült, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
