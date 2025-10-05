október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történt a héten

32 perce

Tragédiák hete: súlyos balesetek történtek szerte a vármegyében

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#MH vitéz Vattay Antal 2 Területvédelmi Ezred#balesetek#vonatbaleset

Hiába sok kampány és jó tanács, egyesek a vasúti átjáróban figyelmetlenek, mások száguldoznak. Egy biztos, súlyos balesetek árnyékolták be ezt a hetet (is).

Szon.hu
Tragédiák hete: súlyos balesetek történtek szerte a vármegyében

Nem sikerült megmenteni az autós sofőrjének életét

Fotó: Sipeki Péter

Rendkívül mozgalmas hét áll mögöttünk, és sajnos súlyos balesetek árnyékolták be a mögöttünk álló napokat, rengeteg szerencsétlenségről kellett beszámolnunk hírportálunkon. A hétvége utolsó óráiban nézzük, mi minden történt a héten Szabolcs-Szatmár-Beregben!

A súlyos balesetek ezt a hetet is beárnyékolták
Súlyos balesetek hete: sajnos bőven akadt szerencsétlenség az elmúlt napokban is. Képünkön az apagyi vonatbaleset 
Illusztráció: Bordás Béla

Több száz tartalékos katona vonult be az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred három zászlóaljának települési helyeire Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében, hogy részt vegyenek az Adaptive Hussars 2025 összehangolt gyakorlaton és az egyidőben párhuzamosan futó kiképzéseken.

Egy sokakat érintő, fontos változásról is hírt adtunk:

 újabb fizetős parkolási zónákat jelöltek ki Nyíregyházán, cikkünkben megmutattuk a díjakat is.

 Október elsejétől a belváros, a Malomkert, az Érkert egyes utcáiban is fizetni kell a parkolásért. A NyírVV közleménye szerint a bővítés célja a parkolási rend szabályozása a nagy forgalmú és sűrűn lakott városrészekben.

Tragédiák, súlyos balesetek

Sajnos a tragédiákból, szerencsétlenségekből is bőven jutott a hétre.

Lesodródott az úttestről, és fának csapódott egy személygépjármű Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett. A helyszínelés idejére teljesen lezárták Kemecse és Nyírbogdány közötti útszakaszt. Később kiderült, a sofőr életét nem sikerült megmenteni.

Bekövetkezett az, amitől mindenki tartott: Nyikos Róbert életét vesztette. Az eltűnt nyíregyházi buszsofőr után hónapokon át nyomoztak a hatóságok. A 40-es éveiben járó férfi 2025. április 13-án tűnt el a bajorországi Fürstenfeldbruck térségében. Stabil munkahelye volt, hivatalos felmondását is intézte, hogy hazaköltözzön családjához, ám a hazautazás előtt nyoma veszett.

Durva vonatbaleset történt pénteken délelőtt Napkor és Apagy között, mikor egy személyautót letarolt egy Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó személyvonat. A gépkocsiba egy idős nő beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki, s mint kiderült, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu