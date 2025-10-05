Tragédiák hete: súlyos balesetek történtek szerte a vármegyében

Rendkívül mozgalmas hét áll mögöttünk, és sajnos súlyos balesetek árnyékolták be a mögöttünk álló napokat, rengeteg szerencsétlenségről kellett beszámolnunk hírportálunkon. A hétvége utolsó óráiban nézzük, mi minden történt a héten Szabolcs-Szatmár-Beregben!

Súlyos balesetek hete: sajnos bőven akadt szerencsétlenség az elmúlt napokban is. Képünkön az apagyi vonatbaleset

Illusztráció: Bordás Béla

Több száz tartalékos katona vonult be az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred három zászlóaljának települési helyeire Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében, hogy részt vegyenek az Adaptive Hussars 2025 összehangolt gyakorlaton és az egyidőben párhuzamosan futó kiképzéseken.