Nyíregyházi ünnepség: A bátorság, a hűség és a hazaszeretet városa vagyunk (fotókkal, videóval)
Nyíregyházán is megemlékeztek az 1956. október 23-ai eseményekről. A szabadságharc hősei előtt hajtottak fejet csütörtök délelőtt, és helyezték el az emlékezés virágait.
Csütörtökön országszerte, így Nyíregyházán is 1956. október 23-ára emlékeztek. Napsütés fogadta a Hősök terére érkezőket, akik a forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából egy-egy koszorúval és néma főhajtással fejezték ki tiszteletüket a hősök előtt.
Szabadságharc hősei
Az egykori Beloiannisz téren újra nemzeti lobogók lengtek, és újra arra az időszakra emlékeztek, amikor a magyar nép szabadságvágya erősebb volt a félelemnél, amikor egy nemzet felemelte a fejét, nemet mondott az elnyomásra és szembeszállt a sztálinista vezetéssel. Hatvankilenc év telt el azóta, hogy a budapesti megmozdulások hírére a nyíregyházi középiskolák diákjai is elhatározták, kiállnak a szabadság ügye mellett.
A Kossuth Lajos Gimnázium tanulói a városháza előtti Kossuth szobornál, a Vasvári Pál Gimnázium diákjai pedig a vasútállomás mellett lévő Petőfi szobornál gyűltek össze, hogy kifejezzék: Nyíregyházán is lobog a forradalom lángja.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere ünnepi beszédében elmondta, hogy október 23-án a délelőtti órákban érkeztek meg Miskolcról felfegyverzett diákok és munkások, kezükben nemzeti színű zászlókkal, hogy együtt távolítsák el az elnyomás jelképeit, a vörös csillagot és helyükbe a magyar szabadság szimbólumait tűzzék. Aznap a város utcáin mindenhol ott volt a bátorság és a tenni akarás. A Sóstó felől érkező villamosról leszerelték a "Világ proletárjai egyesüljetek!" feliratot, a tömeg elénekelte a Himnuszt, a Kossuth étterem ablakából, a Sztálin-szobor a kövezeten tört darabokra, a forradalmárok ledöntötték a Kossuth téren a szovjet tisztek díszes síremlékeit és a kozák lovas szobrát. Az északi temetőben a szovjet hősi emlékmű is a forradalom haragjának jelképévé vált, miközben a városban a szabadság ügye egyre több helyen öltött testet. Jelképesen elfoglalták a nyomdát, birtokba vették a városi tanács épületét, leverték a Rákosi címert, a városháza homlokzatáról eltávolították a népköztársaság jelképeit és 147 elítéltet szabadítottak ki a börtönből. Október 23-án délutánra már 4000 ember gyűlt össze a Kossuth téren, másnap pedig ez a hely városunkban a forradalom központjává vált.
A forradalmat 1956. november 4-én ugyan leverték, de nem bukott el. A szabadság lángját nem lehetett elfojtani, mert a bátorság, a hit és az összetartozás emléke tovább élt az emberek szívében. Nyíregyháza méltán lehet büszke mindazokra, akik a városban a szabadságharc lángját fellobbantották. Szilágyi Lászlóra, Tomasovszky Andrásra, Dandos Gyulára és mindazokra, akik nem tűrték tovább a zsarnokságot. Hatvankilenc év hosszú idő. Generációk nőttek fel azóta, megváltozott a világ, átalakult a társadalom, a technika és az életünk ritmusa is. Egy dolog változatlan maradt, az emlékezés kötelessége. Mert amíg emlékezünk, addig élt '56 üzenete: a szabadságé, a bátorságé és az összefogásé
- mondta dr. Kovács Ferenc, és hozzátette: ha nem hajtunk fejet október 23-án, ha nem meséljük el gyermekeinknek, miért lobognak ma a nemzeti színű zászlók, akkor elvész az a tudás, amely nem csak a múltat, hanem a jövőt is formálja. Ezért ma és minden évben álljunk meg egy pillanatra, hajtsunk fejet hőseink előtt, és adjuk tovább az emlékezés lángját.
Így emlékeztek Nyíregyházán az 1956-os szabadságharc hőseireFotók: Sipeki Péter
Menjünk el családtagjainkkal a Kossuth Gimnáziumhoz, Szilágyi László emléktáblájához, az északi temetőbe Tomasovszky András és Szilágyi László díszsírhelyéhez, a börtönfalához, vagy ide, a város 56-os emlékművéhez, ahol a történelem hangja még ma is hallható a csendben. Az 1956-os hősök egymásba kapaszkodva találtak erőt és reményt, példájuk arra tanít, hogy mi is csak közös hitünkkel és az egymás iránti bizalommal őrizhetjük meg összetartozásunk erejét. Egy város, egy közösség, egy nemzet akkor marad erős, ha képes összefogni, ha hisz önmagában és a múltból merítve építi a jövőt. Nyíregyháza ma is ezt a hitet őrzi. A bátorság, a hűség és a hazaszeretet városa vagyunk és azok is maradunk
- hívta fel a figyelmet Nyíregyháza polgármestere.
- Az 1956-os forradalom üzenete ma is aktuális: a bátorság, az összetartozás és a hit ereje tovább él.
Ezeket az eszméket idézték fel ünnepi műsorukban a nyíregyházi Arany János Gimnázium nyolcosztályos gimnazistái lírai alkotások és dalok köntösében. Az '56 él című műsor után Szilágyi László leszármazottai, majd a vármegye és a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek képviselői helyezték el a megemlékezés és tisztelet koszorúit.
