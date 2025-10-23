Nyíregyházi ünnepség: A bátorság, a hűség és a hazaszeretet városa vagyunk (fotókkal, videóval)

Csütörtökön országszerte, így Nyíregyházán is 1956. október 23-ára emlékeztek. Napsütés fogadta a Hősök terére érkezőket, akik a forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából egy-egy koszorúval és néma főhajtással fejezték ki tiszteletüket a hősök előtt.

Október 23-án Nyíregyházán is megemlékeztek a szabadságharc hőseiről

Fotó: Sipeki Péter

Szabadságharc hősei

Az egykori Beloiannisz téren újra nemzeti lobogók lengtek, és újra arra az időszakra emlékeztek, amikor a magyar nép szabadságvágya erősebb volt a félelemnél, amikor egy nemzet felemelte a fejét, nemet mondott az elnyomásra és szembeszállt a sztálinista vezetéssel. Hatvankilenc év telt el azóta, hogy a budapesti megmozdulások hírére a nyíregyházi középiskolák diákjai is elhatározták, kiállnak a szabadság ügye mellett.

A Kossuth Lajos Gimnázium tanulói a városháza előtti Kossuth szobornál, a Vasvári Pál Gimnázium diákjai pedig a vasútállomás mellett lévő Petőfi szobornál gyűltek össze, hogy kifejezzék: Nyíregyházán is lobog a forradalom lángja.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere ünnepi beszédében elmondta, hogy október 23-án a délelőtti órákban érkeztek meg Miskolcról felfegyverzett diákok és munkások, kezükben nemzeti színű zászlókkal, hogy együtt távolítsák el az elnyomás jelképeit, a vörös csillagot és helyükbe a magyar szabadság szimbólumait tűzzék. Aznap a város utcáin mindenhol ott volt a bátorság és a tenni akarás. A Sóstó felől érkező villamosról leszerelték a "Világ proletárjai egyesüljetek!" feliratot, a tömeg elénekelte a Himnuszt, a Kossuth étterem ablakából, a Sztálin-szobor a kövezeten tört darabokra, a forradalmárok ledöntötték a Kossuth téren a szovjet tisztek díszes síremlékeit és a kozák lovas szobrát. Az északi temetőben a szovjet hősi emlékmű is a forradalom haragjának jelképévé vált, miközben a városban a szabadság ügye egyre több helyen öltött testet. Jelképesen elfoglalták a nyomdát, birtokba vették a városi tanács épületét, leverték a Rákosi címert, a városháza homlokzatáról eltávolították a népköztársaság jelképeit és 147 elítéltet szabadítottak ki a börtönből. Október 23-án délutánra már 4000 ember gyűlt össze a Kossuth téren, másnap pedig ez a hely városunkban a forradalom központjává vált.