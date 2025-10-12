október 12., vasárnap

Hagyományőrzés

38 perce

Szabolcs-Szatmár-Bereg is ott volt a világ közepén – Panyola és Mátészalka képviselte vármegyénket Kiscsőszön

Számos egyesület, civil szervezet, polgármester és határon túlról érkező közösség képviselte vármegyénket Kiscsőszön a Közelítés és Kárpát-medencei Látópont-találkozón. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét Panyola település és a mátészalkai Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület erősítette.

Szon.hu

Látópont-találkozó: – Kiscsősz a világ közepe még akkor is, ha a devecseri járásban fekvő települések között a legkisebb lélekszámú falu. Alig száz lakosa ellenére mégis a legnagyobb kincs, hiszen példaértékű kulturális értéket hordoz, ahol a tánc, a hagyomány, a népzene szeretete mindennapos. Október első hétvégéjén az ország minden szegletéből, sőt határon túlról is érkeztek szervezetek a Látópont, a Közelítés és a Nyitott Porta Napok közös eseménysorozatára – számolt be róla Pótor Melinda. 

SZabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg is bemutatkozott Kiscsőszön 

Egy csipetnyi Szabolcs-Szatmár-Bereg Kiscsőszön

–  A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület a közösségi művelődésben dolgozókat fogja össze és a Kárpát-medencei szakmai civil szervezetek munkáját segíti 2019 óta. Jelenleg 350 taggal működik az Egyesület, amelynek célja a szakmai utánpótlás nevelése a tudásmegosztás szeniorok és juniorok között. Az Egyesület legismertebb innovációja a Látópont Hálózat. Intézményeket, szervezeteket tömörít, melyek a közösségi munka terén eredményesek, és izgalmas, korszerű, átvehető módszereket fejlesztettek ki, melyeket látóutakon mutatnak be. Jelenleg 125 Látópont található a Kárpát-medencében, amelyek pályázat útján nyerték el a címet. 

Hagyományőrzés és közösségépítés 

Kiscsőszön, a szintén Látópont-címet birtokló Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület–Hunyor Népfőiskolával együttműködve rendezték meg múlt hétvégén az első Látópont Találkozót, melyre meghívást kapott 8 erdélyi, 3 vajdasági és 1 kárpátaljai szervezet, valamint jelen volt a 10 legkiemelkedőbb hazai Látópont címbirtokos. A találkozó fő célja az volt, hogy a Kárpát-medencei kapcsolódásokat erősítsék, a jó gyakorlatokat megosszák, a további látóutak módszertanát fejlesszék. 

A résztvevők megismerhették a tagok településein az intézményeikben folyó hagyományőrző munkáját, más közösségekben zajló hagyományátadó formákat, valamint láthatták, hogyan lehet a múlt értékeit a jelen mindennapjaiba integrálni. Az eseménysorozaton előadások, beszélgetések és bemutatók segítették a résztvevőket abban, hogy a hagyomány ne csak emlék, hanem a közösségi élet élő része is legyen. 

A Nyitott Porta Napok egy másfajta értékteremtést mutatott be, amely szintén a meglévő hazai gazdaságok, ízek világával egészíti ki a gasztronómiai kincseinket, a helyi termelői és az alkotóközösségi sokszínűséget – idézet fel Pótor Melinda. 

Nyitott Porta Napok Szatmárban és Beregben

Fotók: Bodnárné Varga Éva

