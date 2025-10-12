Szabolcs-Szatmár-Bereg is ott volt a világ közepén – Panyola és Mátészalka képviselte vármegyénket Kiscsőszön

Látópont-találkozó: – Kiscsősz a világ közepe még akkor is, ha a devecseri járásban fekvő települések között a legkisebb lélekszámú falu. Alig száz lakosa ellenére mégis a legnagyobb kincs, hiszen példaértékű kulturális értéket hordoz, ahol a tánc, a hagyomány, a népzene szeretete mindennapos. Október első hétvégéjén az ország minden szegletéből, sőt határon túlról is érkeztek szervezetek a Látópont, a Közelítés és a Nyitott Porta Napok közös eseménysorozatára – számolt be róla Pótor Melinda.

Szabolcs-Szatmár-Bereg is bemutatkozott Kiscsőszön

– A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület a közösségi művelődésben dolgozókat fogja össze és a Kárpát-medencei szakmai civil szervezetek munkáját segíti 2019 óta. Jelenleg 350 taggal működik az Egyesület, amelynek célja a szakmai utánpótlás nevelése a tudásmegosztás szeniorok és juniorok között. Az Egyesület legismertebb innovációja a Látópont Hálózat. Intézményeket, szervezeteket tömörít, melyek a közösségi munka terén eredményesek, és izgalmas, korszerű, átvehető módszereket fejlesztettek ki, melyeket látóutakon mutatnak be. Jelenleg 125 Látópont található a Kárpát-medencében, amelyek pályázat útján nyerték el a címet.

Hagyományőrzés és közösségépítés

Kiscsőszön, a szintén Látópont-címet birtokló Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület–Hunyor Népfőiskolával együttműködve rendezték meg múlt hétvégén az első Látópont Találkozót, melyre meghívást kapott 8 erdélyi, 3 vajdasági és 1 kárpátaljai szervezet, valamint jelen volt a 10 legkiemelkedőbb hazai Látópont címbirtokos. A találkozó fő célja az volt, hogy a Kárpát-medencei kapcsolódásokat erősítsék, a jó gyakorlatokat megosszák, a további látóutak módszertanát fejlesszék.

A résztvevők megismerhették a tagok településein az intézményeikben folyó hagyományőrző munkáját, más közösségekben zajló hagyományátadó formákat, valamint láthatták, hogyan lehet a múlt értékeit a jelen mindennapjaiba integrálni. Az eseménysorozaton előadások, beszélgetések és bemutatók segítették a résztvevőket abban, hogy a hagyomány ne csak emlék, hanem a közösségi élet élő része is legyen.

A Nyitott Porta Napok egy másfajta értékteremtést mutatott be, amely szintén a meglévő hazai gazdaságok, ízek világával egészíti ki a gasztronómiai kincseinket, a helyi termelői és az alkotóközösségi sokszínűséget – idézet fel Pótor Melinda.