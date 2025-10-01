október 1., szerda

Kórház

1 órája

Kevesen viselhetnek ilyen címet: magas rangú elismerésben részesült a szabolcsi főorvos

Ez az elismerés a hazai tudományos élet egyik legmagasabb rangú fokozata. MTA doktora címet kapott a szabolcsi főorvos.

Szon.hu

Rangos tudományos elismerést kapott a szabolcsi főorvos. Dr. Kőszegi Zsolt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórház kardiológiai osztályvezető főorvosa szeptember 25-én sikeresen megvédte disszertációját a Magyar Tudományos Akadémián, ezzel megszerezve az MTA doktora címet – amely a hazai tudományos élet egyik legmagasabb rangú fokozata - számolt be a hírről közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház.

szabolcsi főorvos, kitüntetés, elismerés
MTA doktora címet kapott a szabolcsi főorvos
Forrás: SZSZBMK

 

Intézményünk számára mindig kiemelt érték, hogy orvosaink nemcsak a betegágy mellett, hanem a tudományos életben is kimagasló eredményeket érnek el. Büszkék vagyunk rá, hogy több munkatársunk rendelkezik tudományos fokozattal, közülük pedig az egyik legmagasabb elismerést most dr. med. habil. Kőszegi Zsolt PhD, a Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosa szerezte meg. 
Szeptember 25-én a Magyar Tudományos Akadémián sikeresen megvédte akadémiai doktori (DSc) disszertációját, „Új invazív fiziológiai megközelítés a koszorúér-betegség komplex megítélésére: holisztikus koronária fiziológia” címmel.

 

 - írták.

Az intézmény büszke a szabolcsi főorvosra

- Tanár úr példája egyben inspiráció is minden fiatal kollégánk számára, hogy a gyógyítás mellett a tudományos kutatásban is maradandót alkossanak - méltatták az eredményt oldalukon.

Bővebben a témáról ide kattintva olvashat.

Ez is érdekelheti:



 

