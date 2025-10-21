A hivatása a rend, a szenvedélye a mélység – szárazföldön és vízben is segít a szabolcsi rendőrnő (fotókkal)

Szabolcsi rendőrnő a vízben: Zákány Ágnes zászlós, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjának ügyeletese szabadidejében nemcsak hobbiból búvárkodik: a Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület egyik alapítójaként mentőakciókban is részt vesz. Az extrém nyugalom iránti szenvedélyét tökéletesen példázza kalandos találkozása egy cápával.

Szárazföldön és vízben is segít a szabolcsi rendőrnő

Fotók: police.hu/ Zákány Ágnes

A víz alatt életeket ment a szabolcsi rendőrnő

– Néhai nagybátyám, Zákány László h. ezredes a Nyíregyházi Hadkiegészítő Parancsnokságon szolgált, és amikor már nagyobbacska voltam, elvitt egy tisztavatásra, ahol a fiatal, egyenruhás nők láttán felcsillant a szemem, és tulajdonképpen úgy maradt. A baktalórántházi Vay Ádám Gimnáziumban érettségiztem, mert hozzánk legközelebb ott volt rendészeti ágazati képzés, és a honvédség mellett a rendőrséghez is beadtam a jelentkezésem. A döntést a sorsra bíztam: az lesz belőlem, ahonnan előbb visszajeleznek, és ez a rendőrség volt – vázolta Zákány Ágnes, aki a Budapesti Rendészeti Szakközépiskola elvégzését követően 2004. július 1-én szerelt fel a Mátészalkai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Fogdaőr és Kísérő Alosztályra. – Ott kilenc éven át szolgáltam. Voltam járőr és járőrvezető, majd az SZ.-SZ.-B. MRFK Kommunikációs Szolgálatához kerültem, onnan pedig a TIK-re, ahol azóta is dolgozom. Közben közgazdászként szereztem diplomát a Nyíregyházi Főiskola levelező tagozatán.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Akinek a sors választott egyenruhát

– Sokáig egyetlen nő voltam a szalkai közrend járőrállományában, és jó hatással volt rám, hogy ki kellett vívnom a férfiak, azaz minden kolléga tiszteletét. Ez olyan jól sikerült, hogy amikor családon vagy kapcsolaton belüli erőszak gyanúja miatt kellett valahol intézkedni, és ennek férfi volt a feltételezett okozója, nekem szóltak, és rá is éreztem a dolog pszichológiájára. Nem is emlékszem olyan esetre, hogy ne tudtam volna egy hőbörgő fickót jobb belátásra téríteni. Számukra is az újdonság erejével hatott, hogy van Szalkán egy járőrnő – idézte fel, és hozzátette, közterületi szolgálata során meg is jutalmazták. – Betöréssorozat miatt akadt egyre több dolgunk, és kiemelten figyeltük a garázssorokat, mert jellemzően ilyen nyílászárókat feszítettek fel. Amikor azt láttuk, hogy egy gyanúsan viselkedő férfi onnan ment be egy társasházba, méghozzá igen sietősen, biztos, ami biztos alapon végigjártuk az emeleteket. Az egyik lépcsőfordulóban volt egy kis ajtó, amolyan tárolóféleség… kinyitottam, és a férfi ott gubbasztott. Társa is volt, őt is elkaptuk.

Zákány Ágnes zászlós a szárazföldön rendet tart.

Szabadidejében búvárkodik, mentőakciókban is részt vesz.

Extrém nyugalom szerelmese, még a cápák sem riasztják el.

A nyékládházi bányatótól a mexikói Angelitáig

– Régóta kedvelem az extrém sportokat, és kapásból igent mondtam, amikor 2007-ben néhány barátom búvárkodást szervezett a nyékládházi bányatóhoz. Magával ragadott a víz alatti, rejtett világ felfedezése, és kezdőként, búvárképesítéssel a tarsolyomban lettem a Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület egyik alapítója. A fő feladatkörünk a vízi mentés, de személykeresésben is részt veszünk, és rendezvényeket, akciókat is biztosítunk, például a PET Kupa különféle eseményeit. Időközben megszereztem a mentőbúvár képesítést, és miután lett mentőhajónk, a hivatásos hajóvezetői engedélyt is; a szabadságaimat pedig, amikor csak tehettem, külföldi, hajós szafarikon töltöttem. A legtöbbször a Földközi-, az Égei- és a Vörös-tengerben merültem, de az Indiai- és az Atlanti-óceánban is búvárkodtam a Maldív-szigeteknél, illetve Mexikóban, ahol az Angelita-barlangba is bemerészkedtem. Annak van egy ködfátyolos szakasza, ami különféle növények bomlásának a következménye, lámpával sem lehet benne látni. Ha ott át tudsz úgy lavírozni, hogy nyugodt maradsz, gyakorlott búvárnak mondhatod magad. Büszke vagyok rá, hogy nekem sikerült. Bizsergetett az adrenalin, de a pánik elkerült.