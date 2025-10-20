október 20., hétfő

Záhony

1 órája

Könnyek és mosolyok Záhonyban – felejthetetlen pillanatok a Kandós diákok szalagavatóján (fotókkal!)

Október 18-án a záhonyi Művelődési Ház díszterme megtelt vendégekkel. Szalagavatóra gyűltek össze. A Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium végzős diákjai megható és elegáns esten járták el a szalagavató táncaikat.

Szon.hu

Október 18-án szombaton ünnepi hangulat töltötte meg a Záhonyi Művelődési Ház és Könyvtár dísztermét, ahol a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium diákjai tartották meg hagyományos szalagavató ünnepségüket.

Szalagavató ünnepség Záhonyban Fotó: Bodnárné Varga Éva 

Szalagavató Záhonyban

– Az esemény méltóságteljesen, ugyanakkor fiatalos lendülettel zajlott, hiszen a végzős tanulók számára ez a nap nem csupán egy iskolarendezvény, hanem életük egyik meghatározó mérföldköve: a felnőtté válás, az érettség és a búcsú időszaka. Az ünnepség fénypontját a bécsi keringő elegáns forgásai és az osztályok saját, kreatív bemutatóműsorai adták, melyekkel a diákok humorral, érzelemmel és összetartással idézték fel közös éveiket. Felléptek: 13. A osztály – vasútforgalmi szolgálattevő technikus és logisztikai technikus tanulók. Az osztályfőnök: Pokol Szilvia, valamint  a 13. C osztály – közszolgálati technikus tanulói, az sztályfőnök: Kubányi Sándor. 

A Kandó Kálmán Technikum szalagavatója Záhonyban

Fotók: Bodnárné Varga Éva

A rendezvény meghitt és emelkedett hangulatát a szalagok feltűzése tette teljessé, amely jelképe annak, hogy a diákok készen állnak a nagybetűs élet kihívásaira és jelképe mindazoknak az emberi értékeknek, amelyet az iskola falai között szereztek. A Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium szalagavatója ismét bebizonyította: a hagyomány, az összetartás és az ifjúság derűje együtt képes maradandó élményt teremteni.

