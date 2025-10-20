Könnyek és mosolyok Záhonyban – felejthetetlen pillanatok a Kandós diákok szalagavatóján (fotókkal!)

Október 18-án szombaton ünnepi hangulat töltötte meg a Záhonyi Művelődési Ház és Könyvtár dísztermét, ahol a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium diákjai tartották meg hagyományos szalagavató ünnepségüket.

Szalagavató ünnepség Záhonyban Fotó: Bodnárné Varga Éva

Szalagavató Záhonyban

– Az esemény méltóságteljesen, ugyanakkor fiatalos lendülettel zajlott, hiszen a végzős tanulók számára ez a nap nem csupán egy iskolarendezvény, hanem életük egyik meghatározó mérföldköve: a felnőtté válás, az érettség és a búcsú időszaka. Az ünnepség fénypontját a bécsi keringő elegáns forgásai és az osztályok saját, kreatív bemutatóműsorai adták, melyekkel a diákok humorral, érzelemmel és összetartással idézték fel közös éveiket. Felléptek: 13. A osztály – vasútforgalmi szolgálattevő technikus és logisztikai technikus tanulók. Az osztályfőnök: Pokol Szilvia, valamint a 13. C osztály – közszolgálati technikus tanulói, az sztályfőnök: Kubányi Sándor.