Szalagavató

2 órája

A Bethlen végzősei is megkapták a kék bársony szalagot (fotókkal)

A végzős középiskolások egyik legfontosabb ünnepe ez! Pénteken a nyírbátori Bethlen technikumban tartottak szalagavató ünnepséget.

Munkatársunktól

A középiskolák ezekben a napokban tartják a szalagavató ünnepségeket országszerte, így Szabolcs-Szatmár-Beregben is.  

Szalagavató a Bethlen technikumban
Szalagavató a Bethlen technikumban
Fotó: Dr. Simon Miklós Facebook-oldala

Ahogy azt megírtuk, október elején a Continental Arena színpadán 162 vasváris tanuló kapta meg a végzősöket megillető kék bársony szalagot, akik az ünnepi alkalomból lenyűgöző osztálytáncokkal, produkciókkal ajándékozták meg a büszke hozzátartozóikat és tanáraikat! 

 

