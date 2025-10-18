Szalagavató
A Bethlen végzősei is megkapták a kék bársony szalagot (fotókkal)
A végzős középiskolások egyik legfontosabb ünnepe ez! Pénteken a nyírbátori Bethlen technikumban tartottak szalagavató ünnepséget.
A középiskolák ezekben a napokban tartják a szalagavató ünnepségeket országszerte, így Szabolcs-Szatmár-Beregben is.
Ahogy azt megírtuk, október elején a Continental Arena színpadán 162 vasváris tanuló kapta meg a végzősöket megillető kék bársony szalagot, akik az ünnepi alkalomból lenyűgöző osztálytáncokkal, produkciókkal ajándékozták meg a büszke hozzátartozóikat és tanáraikat!
