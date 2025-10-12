október 12., vasárnap

Szalagtűző

1 órája

Szalagtűző a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnáziumban

Címkék#Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium#diákoknál#szalagtűző

Meghitt ünnep és különleges pillanatok kísérték a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium végzőseinek szalagtűzőjét.

Szon.hu

 „Menj tovább, csak még egy lépést.”

 – Október 10-én a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium végzős diákjai ünnepélyes szalagtűzőn kapták meg az utolsó diákévet jelző szalagot – a hit, a remény és a kitartás jelképeként. Az est megható pillanatait áldás, ima, tánc és sok mosoly tette felejthetetlenné. Köszönjük mindazoknak, akik velünk ünnepeltek!  – olvasható a szalagtűző eseményről bejegyzés az iskola fenntartójának a Nyíregyházi Egyházmegyének a közösségi oldalán, ahol fotókat is megosztottak az eseményről, nézzék meg a képeket! 

Szalagtűző a Szent Miklós Gimnáziumban

Fotók: Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye oldala

Más témákat is ajánlunk: 

 

