1 órája
Szalagtűző a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnáziumban
Meghitt ünnep és különleges pillanatok kísérték a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium végzőseinek szalagtűzőjét.
„Menj tovább, csak még egy lépést.”
– Október 10-én a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium végzős diákjai ünnepélyes szalagtűzőn kapták meg az utolsó diákévet jelző szalagot – a hit, a remény és a kitartás jelképeként. Az est megható pillanatait áldás, ima, tánc és sok mosoly tette felejthetetlenné. Köszönjük mindazoknak, akik velünk ünnepeltek! – olvasható a szalagtűző eseményről bejegyzés az iskola fenntartójának a Nyíregyházi Egyházmegyének a közösségi oldalán, ahol fotókat is megosztottak az eseményről, nézzék meg a képeket!
Szalagtűző a Szent Miklós GimnáziumbanFotók: Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye oldala
