Szemészeti szűrést és látásvizsgálatot tartanak a gyerekeknek

„Nem látod a táblát az iskolában? Gond van a tanulással, mert nem látod jól a füzetedet? Segítünk neked!” – szólítja meg felhívásában a Gacsályban és vonzáskörzetében élő gyermekeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A segítő szervezet – a Gyermekszemészeti Szűrőcsoporttal együttműködve – díjmentes szemészeti szűrést végez a település Jelenlét Pontján (Táncsics Mihály utca 1.) október 29-én, szerdán 8.30 órától. Nemcsak a látásvizsgálatért, szükség esetén a szemüvegért sem kell fizetniük a 18 év alatti diákoknak!

A rendszeres szemészeti ellenőrzés elengedhetetlen, ha szükséges, ne ódzkodjunk a szemüveg viselésétől! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Egyre több a rövidlátó fiatal, akinek szemüvegre lenne szüksége

A Szemészeti Központ vezetője, prof. dr. Holló Gábor glaucoma specialista egy rádióinterjúban beszélt a látásproblémák korai felismerésének és kezelésének fontosságáról, különös tekintettel a gyermekkorban jelentkező problémákról.

Rámutatott: sok esetben a látásproblémák okozta tanulási nehézségeket a szülők és tanárok nem ismerik fel időben, ami hosszú távú hatással lehet a gyermek tanulmányi előmenetelére és önbizalmára. Szólt arról is, hogy egyre több fiatal lesz rövidlátó, ennek fő oka – a genetikai hajlam mellett – a modern életvitel, a monitor, tévé előtt töltött idő, a digitális eszközök használata. A megelőzés érdekében a professzor azt tanácsolta, hogy a szülők korlátozzák gyermekük digitális eszközhasználatát, szervezzenek inkább szabadban végzett programokat, mert ezek bizonyítottan segítenek a rövidlátás kialakulásának lassításában. Hozzátette: a gyermekkorban kezeletlenül maradt látásproblémák felnőttkorban súlyos következményekkel járhatnak. A rendszeres szemészeti ellenőrzés a gyermekek és a felnőttek számára is elengedhetetlen.

Milyen a jó szemüveg?

érdemes vékonyított lencsét kérni, különösen a viszonylag magas dioptriák esetében, mert ezek könnyebbek és esztétikusabbak;

minél keményebb lencsét kérjünk az optikustól, hogy elejét vegyük a törésnek;

a szükséges felületkezelés csökkenti a karcolódás esélyét és védelmet nyújt a káros UV sugarak ellen

még műanyag szemüvegkeretek egy darabból vannak öntve, és ezért könnyebben lejjebb csúsznak az izzadt nózin, a fémkeretek speciális orrpapucs résszel vannak ellátva, amelyet külön az orrnyereghez lehet igazítani, kényelmes és stabil legyen;

a kisebb gyermekeknek érdemes korbács szárú keretet választani, ami ráhajlik a fülükre, így stabilabban a fejükön marad a szemüveg.

A szülők bölcsen teszik, ha engedik, hogy a gyerek is részt vegyen a szemüveg keretének kiválasztásában. Ha ő választhat, nagyobb valószínűséggel fogja szívesen viselni a szemüveget. (Forrás: hazipatika.com)