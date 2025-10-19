1 órája
A Szent Imre gimnázium végzősei is megkapták a szalagot (fotókkal)
A középiskolai tanulmányaikat befejező diákok egyik legfontosabb pillanata a szalagtűzés. A Szent Imre Katolikus Gimnáziumban szombaton ünnepeltek.
A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium végzős diákjai is megkapták a szalagot
Fotó: Erős Ádám/iskola
Ezekben a napokban több középfokú oktatási intézményben tartanak szalagtűzőt, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban most hétvégén ünnepeltek.
„Merjetek álmodni, tervezni és hinni!" – buzdította ünnepi beszédében a tizenkettedikeseinket Tamás Éva főigazgatónő, amikor szombaton feltűzték a megszentelt szalagokat.
Tiszta szívből kívánjuk mindhárom végzős osztályunknak, hogy terveik valóra váljanak, és hitük soha ne hagyja el őket az álmaikhoz vezető, hosszú útjukon. Isten áldása legyen rajtuk! – olvasható a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium közösségi oldalán.
Szalagavató a Szent Imre Katolikus GimnáziumbanFotók: Erős Ádám/iskola
