Szalagavató

1 órája

A Szent Imre gimnázium végzősei is megkapták a szalagot (fotókkal)

Címkék#Szent Imre Katolikus Gimnázium#Nyíregyháza#szalagavató

A középiskolai tanulmányaikat befejező diákok egyik legfontosabb pillanata a szalagtűzés. A Szent Imre Katolikus Gimnáziumban szombaton ünnepeltek.

Munkatársunktól
A Szent Imre gimnázium végzősei is megkapták a szalagot (fotókkal)

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium végzős diákjai is megkapták a szalagot

Fotó: Erős Ádám/iskola

Ezekben a napokban több középfokú oktatási intézményben tartanak szalagtűzőt, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban most hétvégén ünnepeltek.

Megszentelt szalagot kaptak a Szent Imre Katolikus Gimnázium végzősei
Fotó: Erős Ádám/iskola

„Merjetek álmodni, tervezni és hinni!" – buzdította ünnepi beszédében a tizenkettedikeseinket Tamás Éva főigazgatónő, amikor szombaton feltűzték a megszentelt szalagokat.

Tiszta szívből kívánjuk mindhárom végzős osztályunknak, hogy terveik valóra váljanak, és hitük soha ne hagyja el őket az álmaikhoz vezető, hosszú útjukon. Isten áldása legyen rajtuk! – olvasható a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium közösségi oldalán.

Szalagavató a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban

Fotók: Erős Ádám/iskola

A Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium végzős diákjai október 10-én ünnepélyes szalagtűzőn kapták meg az utolsó diákévet jelző szalagot – a hit, a remény és a kitartás jelképeként.

A  Mátészalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szalagavató ünnepségét pénteken tartották Nyírbátorban. 

 

 

