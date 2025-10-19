A Szent Imre gimnázium végzősei is megkapták a szalagot (fotókkal)

Ezekben a napokban több középfokú oktatási intézményben tartanak szalagtűzőt, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban most hétvégén ünnepeltek.

Megszentelt szalagot kaptak a Szent Imre Katolikus Gimnázium végzősei

Fotó: Erős Ádám/iskola

„Merjetek álmodni, tervezni és hinni!" – buzdította ünnepi beszédében a tizenkettedikeseinket Tamás Éva főigazgatónő, amikor szombaton feltűzték a megszentelt szalagokat.

Tiszta szívből kívánjuk mindhárom végzős osztályunknak, hogy terveik valóra váljanak, és hitük soha ne hagyja el őket az álmaikhoz vezető, hosszú útjukon. Isten áldása legyen rajtuk! – olvasható a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium közösségi oldalán.