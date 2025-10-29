október 29., szerda

Máriapócson tartottak szentmisét Nyírtelekért (fotókkal)

Címkék#Máriapócson#szentmise#kegyhely

Kiss Tibor címzetes kanonok és dr. Orosz István görögkatolikus parókus ünnepi szentmisét mutatott be Nyírtelek városért és a Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért nemzeti kegyhelyünkön.

Munkatársunktól
Máriapócson tartottak szentmisét Nyírtelekért (fotókkal)

Nyírtelekért és az iskoláért tartottak szentmisét

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Október 19-én hagyományainkhoz híven Kiss Tibor címzetes kanonok és dr. Orosz István görögkatolikus parókus ünnepi szentmisét mutatott be Nyírtelek városért és a Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért nemzeti kegyhelyünkön, Máriapócson. A bazilika megtelt hívekkel, tanulókkal, pedagógusokkal. Zarándoklatunk során a megnyugvás és a feltöltődés mellett a hálaadás is fontos szerepet töltött be. Tibor atya prédikációjában azt tanácsolta, hogy imádkozzunk együtt szeretteinkkel és merjünk nagyot kérni a Szűzanyától!” - adta hírül honlapján a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ünnepi szentmise Nyírtelekért és a Szent Anna Katolikus Általános Iskoláért Máriapócson

Fotók: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

