október 22., szerda

Előd névnap

12°
+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Min változtatott az új szabály?

3 órája

Őszintén beszélt a szabolcsi étteremtulajdonos: ezt egyre többször látják, amikor kiviszik a vendégnek a számlát…

Címkék#SZÉP-kártya#barkácsáruház#étterem#turizmus

Padlóburkolat, szőnyeg, esetleg falfesték. Az év elejétől erre is költhetünk a SZÉP-kártya keretéből.

Szon.hu

Az év elején nagyot változott a SZÉP-kártya felhasználásának módja, aminek a kártyatulajdonosok minden bizonnyal örültek, ám egyes elfogadóhelyek már kevésbé. Mint ismert, 2025. január elsejétől már otthonfelújításra is költhető a pihenőkártya egyenlegének fele, így már nem csupán a szálláshelyeken, vagy éppen az éttermekben fizethetünk SZÉP-kártyával. A rendelet értelmében a kártyához tartozó számlán egy új, kifejezetten aktív életmódhoz kapcsolódó szolgáltatásokra felhasználható zseb is nyílt. Erre a munkáltató havi maximum 10 ezer, évente 120 ezer forintot adhat, ugyanakkor a kártyatulajdonosnak nem kötelező erre a zsebre is áldoznia a kapott keretből. A rendelet megjelenése óta számos ismert barkácsáruház, bútorüzlet és lakberendezési áruház csatlakozott a SZÉP-kártyát elfogadók táborához. A Bank.360.hu beszámolója szerint így az OBI, Praktiker, Diego, vagy éppen az RS Bútor is elfogadja a pihenőkártyát.

A SZÉP-kártya egyenlegének felét barkácscélra is fordíthatjuk
Az év elejétől otthonfelújításra is fordítható a SZÉP-kártya egyenlegének egy része
 Illusztráció: MW-Archív

Pontosan mit vehetünk a felújításra szánt SZÉP-kártya egyenlegéből?

Az év elején megnyílt lehetőséggel többféle lakásfelújításhoz kapcsolódó terméket vehetünk, de csak az egyenleg feléből. A lista hosszú, de a példa kedvéért vásárolhatunk szerszámokat, gépeket, építőanyagokat, fal- és padlóburkolatokat, festéket, fürdőszoba-felszerelést, sőt akár vasárut is. A berendezésre is fordíthatjuk a keret egy részét, így bútort, szőnyeget, vagy akár konyhai kisgépet is beszerezhetünk.

Az éttermeket és egyes szálláshelyeket viszont aggodalommal töltötte el a lépés, hiszen attól tartottak, ha a kártyatulajdonosok egyéb célokra is költhetik a SZÉP-kártya egyenlegét. Az év végéhez közeledve elfogadóhelyeket kérdeztünk, mit érzékelnek az év eleji baljós jóslatból.

Kozák József, a Sziklakert Étterem tulajdonosa szerkesztőségünknek elárulta, érezhető a visszaesés a SZÉP-kártyás fizetésekben a rendelet megjelenése óta.

Abszolút pozitívum, hogy a forgalom nem apadt jelentős mértékben, de a vendégeink kisebb számban fizetik a fogyasztásukat a pihenőkártyával, mint korábban. Sokkal inkább előnyben részesítik a bankkártyát vagy a készpénzt, a visszaesés ugyanakkor nyilvánvaló. 

Számítottunk erre, készültünk rá, és úgy gondolom, sok más étterem is így tett. Szerencsére nincs akkora gond, mint ahogy azt a kezdeti feltételezések alapján gondoltuk, sokan a szakmában ennél nagyobb forgalomkiesést prognosztizáltak, de egyértelmű, hogy semmilyen visszaesésnek nem örülünk – tudatta a tulajdonos.

SZÉP-kártya ide vagy oda, szárnyal a turizmus

A SZÉP-kártyák egyenlegét igen sokan a hazai szálláshelyeken használják fel, ezért felmerül a kérdés: e szektorban okozott-e számottevő visszaesést, hogy már parkettát is vehetünk a pihenőkártyával? Bár egyes szolgáltatóknál lehetnek negatív eltérések, a statisztikák alapján a hazai turizmus szárnyal, ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk. Az utazási kedv nem lankad, sőt a rekordok is sorra dőlnek: már szeptember végén átlépte a vendégforgalom a 15 milliót, amit egy évvel korábban csak október közepére sikerült. A nyíregyházi Vidám Delfin utazási iroda szerkesztőségünknek elárulta, az ügyfeleik főként a vízitúrák árát fedezik a SZÉP-kártya egyenlegéből, és nem tapasztaltak említésre méltó visszaesést, az érdeklődés továbbra is töretlen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu