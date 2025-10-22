3 órája
Őszintén beszélt a szabolcsi étteremtulajdonos: ezt egyre többször látják, amikor kiviszik a vendégnek a számlát…
Padlóburkolat, szőnyeg, esetleg falfesték. Az év elejétől erre is költhetünk a SZÉP-kártya keretéből.
Az év elején nagyot változott a SZÉP-kártya felhasználásának módja, aminek a kártyatulajdonosok minden bizonnyal örültek, ám egyes elfogadóhelyek már kevésbé. Mint ismert, 2025. január elsejétől már otthonfelújításra is költhető a pihenőkártya egyenlegének fele, így már nem csupán a szálláshelyeken, vagy éppen az éttermekben fizethetünk SZÉP-kártyával. A rendelet értelmében a kártyához tartozó számlán egy új, kifejezetten aktív életmódhoz kapcsolódó szolgáltatásokra felhasználható zseb is nyílt. Erre a munkáltató havi maximum 10 ezer, évente 120 ezer forintot adhat, ugyanakkor a kártyatulajdonosnak nem kötelező erre a zsebre is áldoznia a kapott keretből. A rendelet megjelenése óta számos ismert barkácsáruház, bútorüzlet és lakberendezési áruház csatlakozott a SZÉP-kártyát elfogadók táborához. A Bank.360.hu beszámolója szerint így az OBI, Praktiker, Diego, vagy éppen az RS Bútor is elfogadja a pihenőkártyát.
Pontosan mit vehetünk a felújításra szánt SZÉP-kártya egyenlegéből?
Az év elején megnyílt lehetőséggel többféle lakásfelújításhoz kapcsolódó terméket vehetünk, de csak az egyenleg feléből. A lista hosszú, de a példa kedvéért vásárolhatunk szerszámokat, gépeket, építőanyagokat, fal- és padlóburkolatokat, festéket, fürdőszoba-felszerelést, sőt akár vasárut is. A berendezésre is fordíthatjuk a keret egy részét, így bútort, szőnyeget, vagy akár konyhai kisgépet is beszerezhetünk.
Az éttermeket és egyes szálláshelyeket viszont aggodalommal töltötte el a lépés, hiszen attól tartottak, ha a kártyatulajdonosok egyéb célokra is költhetik a SZÉP-kártya egyenlegét. Az év végéhez közeledve elfogadóhelyeket kérdeztünk, mit érzékelnek az év eleji baljós jóslatból.
Kozák József, a Sziklakert Étterem tulajdonosa szerkesztőségünknek elárulta, érezhető a visszaesés a SZÉP-kártyás fizetésekben a rendelet megjelenése óta.
Abszolút pozitívum, hogy a forgalom nem apadt jelentős mértékben, de a vendégeink kisebb számban fizetik a fogyasztásukat a pihenőkártyával, mint korábban. Sokkal inkább előnyben részesítik a bankkártyát vagy a készpénzt, a visszaesés ugyanakkor nyilvánvaló.
Számítottunk erre, készültünk rá, és úgy gondolom, sok más étterem is így tett. Szerencsére nincs akkora gond, mint ahogy azt a kezdeti feltételezések alapján gondoltuk, sokan a szakmában ennél nagyobb forgalomkiesést prognosztizáltak, de egyértelmű, hogy semmilyen visszaesésnek nem örülünk – tudatta a tulajdonos.
SZÉP-kártya ide vagy oda, szárnyal a turizmus
A SZÉP-kártyák egyenlegét igen sokan a hazai szálláshelyeken használják fel, ezért felmerül a kérdés: e szektorban okozott-e számottevő visszaesést, hogy már parkettát is vehetünk a pihenőkártyával? Bár egyes szolgáltatóknál lehetnek negatív eltérések, a statisztikák alapján a hazai turizmus szárnyal, ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk. Az utazási kedv nem lankad, sőt a rekordok is sorra dőlnek: már szeptember végén átlépte a vendégforgalom a 15 milliót, amit egy évvel korábban csak október közepére sikerült. A nyíregyházi Vidám Delfin utazási iroda szerkesztőségünknek elárulta, az ügyfeleik főként a vízitúrák árát fedezik a SZÉP-kártya egyenlegéből, és nem tapasztaltak említésre méltó visszaesést, az érdeklődés továbbra is töretlen.
