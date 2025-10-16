Vigyázat, csalók! Azonnal töröld ezt az appot, ha letöltötted!

Félelmetes, mire képes a mesterséges intelligencia, ha rossz kezekbe kerül! Az MI-vel egyetlen fotó vagy rövid felvétel alapján bárkiről élethű videót készíthetnek, aminek a szereplője kompromittáló dolgot követ el vagy olyasmit mond, amit soha nem mondott. A deepfake-videók mellett szintén „népszerű” visszaélési forma a hangalapú személyiséglopás: valaki lemásolja a hangunkat rövid felvételekből, majd csalásra használja, telefonon keresztül megszerzi a szenzitív adatainkat. A fotóinkat felhasználva intim képeket vagy videókat generálnak rólunk, majd azzal fenyegetnek, hogy nyilvánosságra hozzák, ha nem fizetünk. Az átlagemberektől a cégóriásokig bárki csalás, hamisítás áldozata lehet, a napokban például visszaéltek a Szerencsejáték Zrt. nevével: egy mesterséges intelligencia használatával készült, megtévesztő tartalmú videó biztatja játékra a nézőket a közösségi oldalakon.

Szerencsejáték Zrt.: megtévesztő, játékra buzdító, mesterséges intelligenciával készült videó kering a közösségi oldalakon

A Szerencsejáték Zrt. figyelmezteti a játékosokat

A társaság egy, az MTI-hez eljuttatott közleményben ismertette: az összeállítás televíziós tudósításnak álcázva azt a benyomást kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlja. A Szerencse Klub néven hirdető cég ezzel azt a hamis látszatot kelti, hogy a nemzeti lottótársasághoz kötődik – írták, jelezve: az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-hirdetés kering a közösségi médiában a nevük, logójuk vagy akár korábbi videóik felhasználásával. A társaság elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, a visszaélések megszüntetése érdekében pedig minden jogi lehetőséget kihasznál. Hangsúlyozták, a Szerencsejáték Zrt.-hez kizárólag

a szerencsejatek.hu,

a tippmix.hu,

a tippmixpro.hu oldal,

a Tippmixpro,

az Okoslotto és

a Tippmix Radar

alkalmazás tartozik.

A mesterséges intelligenciával készített, hamis videó még elérhető a Szerencse Klub Facebook-oldalon, amiről üvölt, hogy álprofil: csupán néhány követője van, a megadott honlap és a cím nem stimmel, ahogy valószínűleg a telefonszám sem.