Vigyázat, csalók! Azonnal töröld ezt az appot, ha letöltötted!

Rendkívül valósághű videó kering a közösségi oldalakon egy játékról és az első nyerteséről, az egyetlen baj csak az, hogy mesterséges intelligenciával készült és csalásra használják. A videó „szereplői” egy, a Szerencsejáték Zrt. nevéhez kötődő alkalmazás letöltésére és használatára biztatják a nézőket, s teszik ezt tévéhíradós köntösbe bujtatva.

Félelmetes, mire képes a mesterséges intelligencia, ha rossz kezekbe kerül! Az MI-vel egyetlen fotó vagy rövid felvétel alapján bárkiről élethű videót készíthetnek, aminek a szereplője kompromittáló dolgot követ el vagy olyasmit mond, amit soha nem mondott. A deepfake-videók mellett szintén „népszerű” visszaélési forma a hangalapú személyiséglopás: valaki lemásolja a hangunkat rövid felvételekből, majd csalásra használja, telefonon keresztül megszerzi a szenzitív adatainkat. A fotóinkat felhasználva intim képeket vagy videókat generálnak rólunk, majd azzal fenyegetnek, hogy nyilvánosságra hozzák, ha nem fizetünk. Az átlagemberektől a cégóriásokig bárki csalás, hamisítás áldozata lehet, a napokban például visszaéltek a Szerencsejáték Zrt. nevével: egy mesterséges intelligencia használatával készült, megtévesztő tartalmú videó biztatja játékra a nézőket a közösségi oldalakon.

Visszaélnek a Szerencsejáték Zrt. nevével.
Szerencsejáték Zrt.: megtévesztő, játékra buzdító, mesterséges intelligenciával készült videó kering a közösségi oldalakon
Fotó: Facebook

A Szerencsejáték Zrt. figyelmezteti a játékosokat

A társaság egy, az MTI-hez eljuttatott közleményben ismertette: az összeállítás televíziós tudósításnak álcázva azt a benyomást kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlja. A Szerencse Klub néven hirdető cég ezzel azt a hamis látszatot kelti, hogy a nemzeti lottótársasághoz kötődik – írták, jelezve: az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-hirdetés kering a közösségi médiában a nevük, logójuk vagy akár korábbi videóik felhasználásával. A társaság elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, a visszaélések megszüntetése érdekében pedig minden jogi lehetőséget kihasznál. Hangsúlyozták, a Szerencsejáték Zrt.-hez kizárólag 

  • a szerencsejatek.hu, 
  • a tippmix.hu, 
  • a tippmixpro.hu oldal, 
  • a Tippmixpro, 
  • az Okoslotto és 
  • a Tippmix Radar 

alkalmazás tartozik.

A mesterséges intelligenciával készített, hamis videó még elérhető a Szerencse Klub Facebook-oldalon, amiről üvölt, hogy álprofil: csupán néhány követője van, a megadott honlap és a cím nem stimmel, ahogy valószínűleg a telefonszám sem.

 

