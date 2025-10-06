október 6., hétfő

Fontos a megelőzés

24 perce

Házhoz megy az egészség: szervezett szűrővizsgálatok a megelőzésért

Címkék#szűrővizsgálat#megelőzés#Géberjén

A betegségek elleni küzdelem egyik legjobb módja maga a prevenció.

Szon.hu
Házhoz megy az egészség: szervezett szűrővizsgálatok a megelőzésért

A szűrőkamionban számos nőgyógyászati vizsgálatot biztosítanak ingyenesen

Fotó: Illusztráció: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

Hamarosan szűrőkamion érkezik Géberjénbe, hogy a helybe vitt, szervezett szűrővizsgálatok segítségével pontosabb képet kapjanak az egészségi állapotukról a lakosok – tudatta hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Mint írták, a szűrőkamionban számos nőgyógyászati szűrés ingyenesen lesz elérhető. A lakosok rák- és HPV-szűrésen, ultrahangvizsgálaton, tapintásos emlővizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek október 28-án, a helyi művelődési házban. A szűrésekhez előzetes regisztráció szükséges. További részletek a település közösségi oldalán.

 

