24 perce
Házhoz megy az egészség: szervezett szűrővizsgálatok a megelőzésért
A betegségek elleni küzdelem egyik legjobb módja maga a prevenció.
A szűrőkamionban számos nőgyógyászati vizsgálatot biztosítanak ingyenesen
Fotó: Illusztráció: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Hamarosan szűrőkamion érkezik Géberjénbe, hogy a helybe vitt, szervezett szűrővizsgálatok segítségével pontosabb képet kapjanak az egészségi állapotukról a lakosok – tudatta hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Mint írták, a szűrőkamionban számos nőgyógyászati szűrés ingyenesen lesz elérhető. A lakosok rák- és HPV-szűrésen, ultrahangvizsgálaton, tapintásos emlővizsgálaton és tanácsadáson is részt vehetnek október 28-án, a helyi művelődési házban. A szűrésekhez előzetes regisztráció szükséges. További részletek a település közösségi oldalán.
