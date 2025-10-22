október 22., szerda

Előd névnap

17°
+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
1956: tisztelet a hősöknek!

4 órája

"Köszönet helyett kötelet kapott" - Szilágyi Lászlóra emlékeztek egykori iskolája előtt (fotógalériák, videók)

Címkék#emléktábla#Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium#forradalom

Az 1956-os események egyik nyíregyházi vezetője volt. Szilágyi László 34 évet élt, 1958. május 6-án kivégezték, a kommunista rendszer áldozata lett.

Tarnavölgyi Gergely

Több helyszínen emlékeztek meg szerdán Nyíregyházán az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, illetve annak áldozatairól. Szilágyi László 1936 és 1945 közt volt a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója, az iskola jelenlegi diákjai méltóképpen ápolták emlékét.

Szilágyi László a Kádár-rendszer áldozata lett
Szilágyi Lászlóra emlékeztek a kossuthos diákok, pedagógusok - a forradalom áldozatának két lánya, Nóra és Erzsébet (balra) koszorúzta meg édesapjuk emléktábláját szerda délelőtt
Fotó: Tarnavölgyi Gergely

Szilágyi László, akivel a Kádár-rendszer végzett

A diákok visszaemlékezéséből kiderült: Szilágyi László az 56-os események egyik nyíregyházi vezetője volt, így a Kádár-rendszer halálra ítélte, és 1958. május 6-án kivégezte a nyíregyházi fiatalembert.

Köszönet helyett kötelet kapott

- hangzott el a megdöbbentő és lesújtó mondat a szerdai megemlékezésen.

Szilágyi László tevékenysége az 1956‑os forradalomban

  • Október 26‑án csatlakozott a nyíregyházi tüntetésekhez
  • Részt vett abban, hogy Nyíregyházán – békés módon – átvették a helyi irányítást, létrejött a munkástanács és a forradalmi nemzeti bizottság
  • Megszervezte a nemzetőrséget, a bérek kifizetését, a közellátást, hírszerző csoportot hozott létre, a szovjet csapatmozgásokat figyelte
  • Célja volt, hogy elkerülje a fegyveres erőszakot és az önbíráskodást; például őrizték a helyi párttitkárt és tanácselnököt, hogy ne essenek áldozatául a tömegharagnak

Szilágyi László emléktáblája előtt emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcra

Fotók: Sipeki Péter

Az emlékezéssorozat részeként a mártír miniszterelnök, Nagy Imre domborműve előtt is tisztelegtek a nyíregyháziak: 

Megkezdődtek az '56-os megemlékezések. Nagy Imre domborművénél koszorúztak 

Fotók: Sipeki Péter

1956-ban nemcsak Budapest, hanem mondhatni az egész ország fellázadt az elnyomó kommunista rendszer ellen: a sztálinizmus, a padlássöprések és megfélemlítések korszaka ellen. Nyíregyházán három nappal később, október 26-án indult el a forradalmi hullám Szilágyi László és Tomasovszki András vezetésével. A mártírokra emlékeztek ma,  a BV-intézet falán elhelyezett tábla a két hős emlékét őrzi. 

Holmár Zoltán történész így foglalta össze a BV-intézet előtt a 69 évvel ezelőtt történteket: 

Szilágyi László és Tomasovszky András '56-os hősök előtt tisztelegtek Nyíregyházán,  a BV-intézet falán az emléktáblán koszorúkat helyeztek el. 

Szilágyi László és Tomasovszky András egykori '56-os hősök előtt tisztelegtek 

Fotók: Sipeki Péter

Más témákat is talál hírportálunkon: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu