"Köszönet helyett kötelet kapott" - Szilágyi Lászlóra emlékeztek egykori iskolája előtt (fotógalériák, videók)
Az 1956-os események egyik nyíregyházi vezetője volt. Szilágyi László 34 évet élt, 1958. május 6-án kivégezték, a kommunista rendszer áldozata lett.
Több helyszínen emlékeztek meg szerdán Nyíregyházán az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, illetve annak áldozatairól. Szilágyi László 1936 és 1945 közt volt a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója, az iskola jelenlegi diákjai méltóképpen ápolták emlékét.
Szilágyi László, akivel a Kádár-rendszer végzett
A diákok visszaemlékezéséből kiderült: Szilágyi László az 56-os események egyik nyíregyházi vezetője volt, így a Kádár-rendszer halálra ítélte, és 1958. május 6-án kivégezte a nyíregyházi fiatalembert.
Köszönet helyett kötelet kapott
- hangzott el a megdöbbentő és lesújtó mondat a szerdai megemlékezésen.
Szilágyi László tevékenysége az 1956‑os forradalomban
- Október 26‑án csatlakozott a nyíregyházi tüntetésekhez
- Részt vett abban, hogy Nyíregyházán – békés módon – átvették a helyi irányítást, létrejött a munkástanács és a forradalmi nemzeti bizottság
- Megszervezte a nemzetőrséget, a bérek kifizetését, a közellátást, hírszerző csoportot hozott létre, a szovjet csapatmozgásokat figyelte
- Célja volt, hogy elkerülje a fegyveres erőszakot és az önbíráskodást; például őrizték a helyi párttitkárt és tanácselnököt, hogy ne essenek áldozatául a tömegharagnak
Szilágyi László emléktáblája előtt emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcraFotók: Sipeki Péter
Az emlékezéssorozat részeként a mártír miniszterelnök, Nagy Imre domborműve előtt is tisztelegtek a nyíregyháziak:
Megkezdődtek az '56-os megemlékezések. Nagy Imre domborművénél koszorúztakFotók: Sipeki Péter
1956-ban nemcsak Budapest, hanem mondhatni az egész ország fellázadt az elnyomó kommunista rendszer ellen: a sztálinizmus, a padlássöprések és megfélemlítések korszaka ellen. Nyíregyházán három nappal később, október 26-án indult el a forradalmi hullám Szilágyi László és Tomasovszki András vezetésével. A mártírokra emlékeztek ma, a BV-intézet falán elhelyezett tábla a két hős emlékét őrzi.
Holmár Zoltán történész így foglalta össze a BV-intézet előtt a 69 évvel ezelőtt történteket:
Szilágyi László és Tomasovszky András '56-os hősök előtt tisztelegtek Nyíregyházán, a BV-intézet falán az emléktáblán koszorúkat helyeztek el.
Szilágyi László és Tomasovszky András egykori '56-os hősök előtt tisztelegtekFotók: Sipeki Péter
