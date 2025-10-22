"Köszönet helyett kötelet kapott" - Szilágyi Lászlóra emlékeztek egykori iskolája előtt (fotógalériák, videók)

Több helyszínen emlékeztek meg szerdán Nyíregyházán az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, illetve annak áldozatairól. Szilágyi László 1936 és 1945 közt volt a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója, az iskola jelenlegi diákjai méltóképpen ápolták emlékét.

Szilágyi Lászlóra emlékeztek a kossuthos diákok, pedagógusok - a forradalom áldozatának két lánya, Nóra és Erzsébet (balra) koszorúzta meg édesapjuk emléktábláját szerda délelőtt

Fotó: Tarnavölgyi Gergely

Szilágyi László, akivel a Kádár-rendszer végzett

A diákok visszaemlékezéséből kiderült: Szilágyi László az 56-os események egyik nyíregyházi vezetője volt, így a Kádár-rendszer halálra ítélte, és 1958. május 6-án kivégezte a nyíregyházi fiatalembert.

Köszönet helyett kötelet kapott

- hangzott el a megdöbbentő és lesújtó mondat a szerdai megemlékezésen.

Szilágyi László tevékenysége az 1956‑os forradalomban