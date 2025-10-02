október 2., csütörtök

Szeresd és óvd a szíved!

Addig jó, még az egészségtudatosság visz a kórházba, nem a mentő

A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, és szívünk védelmének jelentőségére hívja fel a figyelmet ingyenes, prevenciós programján a Szent Damján Görögkatolikus Kórház. Teszi mindezt október 3-án, a szív világnapja apropóján.

Palicz István
Ne várjuk meg, amíg baj lesz, figyeljünk oda az egészségi állapotunkra, testünk jelzéseire!

Forrás: Illusztráció: OMSZ

A szív világnapja – immár 25 éve – mindig remek alkalmat teremt arra, hogy az egészségügyi szakemberek, intézmények felhívják a figyelmet a vezető halálokok között szereplő szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, szívünk védelmének fontosságára. Ezzel a céllal szervez egészségfejlesztő közösségi programot október 3-án a kisvárdai önkormányzattal közösen a Szent Damján Görögkatolikus Kórház. 
Az intézmény tájékoztatójából kiderül: ez a nap az egészségmegőrzésről, a közösségről és a jókedvről szól. Az érdeklődőket ingyenes egészségügyi szűrések és tanácsadások, prevenciós előadások, könnyed sportprogramok, egészséges ételek kóstolója, vidám gyerekprogramok várják. A programok két helyszínen zajlanak: Kisvárda sétálóutcáján és a konferencia központban. 

szív világnapja
Egészségfejlesztő közösségi programot tartanak pénteken, a szív világnapja alkalmából, a Szent Damján Görögkatolikus Kórházban és a sétálóutcában Fotó: kisvárdai kórház

Tesztelje le a kardio-fittségét!

A megnyitót pénteken 9 órakor tartják a sétáló utca színpadán, majd közös séta és futás indul a városháza elől. 10 órától 12.30-ig előadásoknak és kerekasztal-beszélgetéseknek ad otthont a konferencia központ, ahol az alábbi témák kerülnek terítékre: táplálkozás és egészség, tüdőbetegségek és légzés, bőrvédelem és melanoma, emlődaganat és önvizsgálat, súlyos allergiás reakció és roham, test és lélek, tisztánlátás, stresszkezelés és tudatosság. 
Mérjük meg, szűrjük ki! – szól a felhívás minden egészségtudatos városlakónak. A konferencia központban lehetőség nyílik vérnyomás- és vércukormérésre, a kilélegzett levegő CO szintjének mérésére, emellett laktózintolerancia vizsgálat és tanácsadás, testtömeg index számítás, oxigénszaturáció mérés és kardio-fittség teszt várja a résztvevőket. 

Enyedi Viktória pre- és postnatális tréner, jógaoktató tornáztatja meg a kisvárdaiakat október 3-án Forrás: Enyedi Viktória FB oldala

Ászok a gyógytornászok

Ezzel párhuzamosan a sétálóutcában is zajlanak az események a délelőtti órákban. 9 óra után átmozgató tornát tart Enyedi Viki, majd a kórház ászai, vagyis gyógytornászai. Sorversenyen vehetnek részt kicsik és nagyok, akikre sok más téren is gondoltak a szervezők: újraélesztési bemutató és gyakorlat, vastagbélszűrést népszerűsítő installáció, arcfestés és ugrálóvár, mini KRESZ-pálya – hogy csak néhányat említsünk a programokból. 
11 óra után színpadra lép a Kisvárda Néptáncegyüttes, majd a Piruett Táncegyesület tagjai csillogtatják meg a tudásukat. 
A szív világnapokon rendszeresen elhangzik, hogy bár a szív- és érrendszeri megbetegedések rizikótényezői közismertek, a legnagyobb veszélyt mégis a rendszeres szűrővizsgálatok elhanyagolása jelenti. 

Ezek a betegségek sokáig tünetmentesek, így nem figyelünk eléggé azokra a kockázati tényezőkre, amelyek megbetegedéshez vezetnek. 

Ezért is kiemelten fontos a megelőzés, amelyben a rendszeres szűrővizsgálatok segítenek, ugyanis a szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető lehet, elsősorban az egészségesebb életmóddal. 
Érdemes tehát ellátogatni a Szent Damján Görögkatolikus Kórház egészségfejlesztő közösségi programjára október 3-án, hiszen addig jó, még az egészségtudatosság viszi kórházba az embert, nem a mentő.

 

 

