Szivárvány
1 órája
Csak álltak döbbenten a nyíregyháziak! Te is lőttél róla képet? (fotókkal)
A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztották meg a fotót, amit aztán több másik is követett.
Szabolcs felett csodaszép szivárvány volt látható.
A szivárványról futót aztán több másik is követte a komment szekcióban!
Égi csoda Szabolcs felett
