Szivárvány

1 órája

Csak álltak döbbenten a nyíregyháziak! Te is lőttél róla képet? (fotókkal)

Címkék#Szabolcs#szivárvány#nyíregyházi

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztották meg a fotót, amit aztán több másik is követett.

Nagy Zoltán

Szabolcs felett csodaszép szivárvány volt látható.

Szivárvány Nyíregyháza felett!
Csodaszép szivárvány.
Forrás: Nyíregyen Hallottam / S.A.Sz.

A szivárványról futót aztán több másik is követte a komment szekcióban!

Égi csoda Szabolcs felett

 

 

