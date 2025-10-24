Szabolcsban már ötvenen költözhettek új lakásba...

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek. Szociális bérlakások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is épülnek: eddig ötvenen költözhettek be ilyen ingatlaba.

Szociális bérlakások az ország 166 településén épülnek a program segítségével

Fotó: Szeretetszolgálat

Szociális bérlakások: Jánkmajtis volt az első

A Felzárkózó Települések Program első szociális bérlakását tavaly júniusban Jánkmajtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család. Azóta 356-an (212 felnőtt és 144 gyermek) kezdhettek új életet modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban – egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a századik szociális bérlakásba. Ezek a családok jellemzően zsúfolt ingatlant, melléképületet, vagy romosodó öreg házat, sok helyen fürdőszoba nélkül épült, vagy csupán egyetlen fűthető helyiséggel rendelkező épületet cserélt a korszerű bérleményre. A programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. Az európai uniós támogatásból megvalósuló program összesen 166 települést érint.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Mátészalka és környéke kiemelt helyszín

A program keretében már 50-en költözhettek be szociális bérlakásokba Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, köztük Mátészalkán is – számolt be róla Mátészalka, a Fény városa Facebook-oldal. A térségben 58 ingatlan átalakítása, felújítása történik meg a program részeként: 31 otthon készült el, további 27 helyszínen folyamatban van a kivitelezés. Mátészalka és környéke kiemelt helyszín a programban: a járás több településén, köztük Hodászon, Nyírkáta környékén és Jánkmajtison is készülnek új bérlakások. A beköltözés feltétele a rendszeres jövedelem, a pontos bérleti díj- és rezsifizetés, s a lakókörnyezet rendben tartása. A családok legfeljebb öt évig maradhatnak az ingatlanban, ez idő alatt megerősödhetnek, és elindulhatnak a saját lakhatás felé – akár albérletbe, akár saját tulajdonú otthonba.

Ajánljuk még: