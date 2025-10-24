október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriási segítség

40 perce

Szabolcsban már ötvenen költözhettek új lakásba...

Címkék#Felzárkozó Települések Program#szociális bérlakás#otthon

Mátészalka és környéke kiemelt helyszín. A program keretében már ötvenen költözhettek be szociális bérlakásokba Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Munkatársunktól

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek. Szociális bérlakások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is épülnek: eddig ötvenen költözhettek be ilyen ingatlaba.  

Szociális bérlakások az ország 166 településén épülnek a program segítségével
Szociális bérlakások az ország 166 településén épülnek a program segítségével
Fotó: Szeretetszolgálat

Szociális bérlakások: Jánkmajtis volt az első

A Felzárkózó Települések Program első szociális bérlakását tavaly júniusban Jánkmajtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család. Azóta 356-an (212 felnőtt és 144 gyermek) kezdhettek új életet modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban – egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a századik szociális bérlakásba. Ezek a családok jellemzően zsúfolt ingatlant, melléképületet, vagy romosodó öreg házat, sok helyen fürdőszoba nélkül épült, vagy csupán egyetlen fűthető helyiséggel rendelkező épületet cserélt a korszerű bérleményre. A programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. Az európai uniós támogatásból megvalósuló program összesen 166 települést érint. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Mátészalka és környéke kiemelt helyszín

A program keretében már 50-en költözhettek be szociális bérlakásokba Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, köztük Mátészalkán is – számolt be róla Mátészalka, a Fény városa Facebook-oldal. A térségben 58 ingatlan átalakítása, felújítása történik meg a program részeként: 31 otthon készült el, további 27 helyszínen folyamatban van a kivitelezés. Mátészalka és környéke kiemelt helyszín a programban: a járás több településén, köztük Hodászon, Nyírkáta környékén és Jánkmajtison is készülnek új bérlakások. A beköltözés feltétele a rendszeres jövedelem, a pontos bérleti díj- és rezsifizetés, s a lakókörnyezet rendben tartása. A családok legfeljebb öt évig maradhatnak az ingatlanban, ez idő alatt megerősödhetnek, és elindulhatnak a saját lakhatás felé – akár albérletbe, akár saját tulajdonú otthonba. 

Ajánljuk még: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu