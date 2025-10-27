október 27., hétfő

Buj

1 órája

Szenesnek áll a világ – fűtőanyagot igényelhetnek a rászorulók

Címkék#szén#Fűts okosan#önkormányzat

Vannak, akik az elbíráláskor előnyt élveznek. A szociális szén támogatásra november közepéig lehet benyújtani a kérelmeket.

Munkatársunktól
Szenesnek áll a világ – fűtőanyagot igényelhetnek a rászorulók

Hamarosan szociális szenet osztanak a jogosultaknak Bujon

Fotó: Illusztráció: Getty Images

A buji önkormányzat rendelete alapján a téli fűtésproblémák enyhítését célzó barnaszén támogatásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 99.750 forintot, egyedül élő személy, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 128.250 forintot. A szociális szén támogatás elbíráláskor előnyben részesül az a szociálisan rászoruló, aki aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására, települési támogatásra jogosult, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

szociális szén
A szén keletkezése, az egyes szénfajták széntartalma 
Forrás: www.softmaster.sk

Díjmentesen érkezik házhoz a szociális szén

Támogatásra természetesen csak a széntüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező családok jogosultak, és ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanból több kérelem érkezik, az elbírálás az igénylés beérkezésének sorrendjében történik – írja tájékoztatójában a buji helyhatóság. 
A kérelmeket november 15-ig lehet benyújtani a Buji Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél (Jaczina-Huncsik Ágnes) formanyomtatványon, a szén kiszállításáról legkésőbb 2026. február 15-ig az önkormányzat gondoskodik, térítésmentesen.

Több hamut hagy maga után 

Az Agrárminisztérium „Fűts okosan!” honlapján olvasható, hogy a barnaszén és a feketeszén megkülönböztetése az égéshő alapján történik, előbbi fűtőértéke 17-20 MJ/kg között van. A barnaszenek megjelenésük alapján lehetnek földes, lágy, fénytelen és fényes szenek. A hazai barnaszén a fánál több szennyező anyagot tartalmaz, így elégésekor jóval több hamu és kén-dioxid keletkezik. Úgynevezett kemény barnaszénről akkor beszélünk, ha 40 százaléknál kevesebb bányanedvességet tartalmaz.

A környezetbarát tüzelés 10 parancsolata

  1. Fűtési és meleg víz előállítási igényemnek és lehetőségeimnek megfelelő, a lehető legkörnyezetbarátabb tüzelőberendezést telepítem az otthonomba.
  2. A tüzelőberendezést és a hozzá tartozó kéményrendszert szakember segítségével helyezem üzembe.
  3. Felelős erdőgazdálkodásból származó tűzifát vásárolok.
  4. A tűzifát időjárásálló tűzifatárolóban szárítom legalább 12 hónapig.
  5. A tüzelőberendezést környezetbarát módon rakom meg és gyújtom be. 
  6. A tüzelés során biztosítom a szükséges égéslevegőt.
  7. Gondoskodom otthonomban a megfelelő hőszigetelés kialakításáról.
  8. A tüzelőanyaggal takarékoskodom, a hőmérsékletet a takarékosság figyelembe vételével állítom be.
  9. Gondoskodom a tüzelőberendezés és a kémény rendszeres, szakember által történő felülvizsgálatáról és karbantartásáról.
  10. Soha nem égetek hulladékot, PET-palackot, kezelt fát, bútorlapot, színes papírt, ruhát vagy üzemanyagot. 

(Forrás: futsokosankampany.hu)

 

Jó szívvel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Szabolcs Online-on megjelent, friss podcast beszélgetésünket, melyben Rutkai-Dér Vivien, a katasztrófavédelem vármegyei szóvivője a fűtési szezon veszélyire hívta fel a figyelmet: https://www.szon.hu/helyi-kek-hirek/2025/10/futesi-szezon-lakastuz-szen-monoxid-katasztrofavedelem

 

 

