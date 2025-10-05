október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tüzelőtámogatás

28 perce

Szociális tüzelő: segítenek megteremteni az otthon melegét

Címkék#barnakőszén#szociális tüzelő#Nyírbogdány

Az idei fűtési szezonban is barnakőszenet igényelhetnek a rászorulók az önkormányzattól.

Szon.hu
Szociális tüzelő: segítenek megteremteni az otthon melegét

Kőszenet igényelhetnek az önkormányzattól a rászorulók

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Ahogy az elmúlt években, úgy az idén is lehetőség lesz szociális tüzelő igénylésére Nyírbogdányban – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Mint írták, az idén is barnakőszenet biztosítanak a rászorulóknak. Az igényelheti a szociális tüzelőt, aki aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, települési lakhatási támogatásban részesül. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok szintén igényelhetik a támogatást. Fontos feltétel, hogy a kérelmezők háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 százalékát, azaz 128 250 forintot.

A szociális tüzelő igényléséhez szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban lehet kérelmezni, illetve online is elérhető. További részletek a település közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu