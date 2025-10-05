Szociális tüzelő: segítenek megteremteni az otthon melegét

Ahogy az elmúlt években, úgy az idén is lehetőség lesz szociális tüzelő igénylésére Nyírbogdányban – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán a település önkormányzata. Mint írták, az idén is barnakőszenet biztosítanak a rászorulóknak. Az igényelheti a szociális tüzelőt, aki aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, települési lakhatási támogatásban részesül. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok szintén igényelhetik a támogatást. Fontos feltétel, hogy a kérelmezők háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450 százalékát, azaz 128 250 forintot.

A szociális tüzelő igényléséhez szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban lehet kérelmezni, illetve online is elérhető. További részletek a település közösségi oldalán.