Szociális tüzelő

51 perce

Rászorulóknak segítenek megteremteni az otthon melegét

Címkék#Záhony Város#támogatás#szociális tüzelő

Meghosszabbították az igénylés határidejét a városban.

Szon.hu
Rászorulóknak segítenek megteremteni az otthon melegét

Meghosszabbították a szociális tüzelő igénylésének határidejét

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az idén is lehet igényelni szociális tüzelőt Záhonyban. A város önkormányzata arról számolt be, az igények miatt meghosszabbították a kérelmek beadásának határidejét, így az érintettek október 31-éig adhatják le a formanyomtatványokat a polgármesteri hivatalban. Arra is kitértek, azok igényelhetik a támogatást, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 190 ezer forintot, egyedül élő lakos esetén a 220 ezer forintot, és rendelkeznek vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. A támogatás további részleteit megtalálják a város közösségi oldalán.

 

